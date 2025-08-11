Będzie druga tura przedterminowych wyborów w Zabrzu

Zabrze (województwo śląskie) Źródło: Google Earth

Przedterminowe wybory w Zabrzu stały się konieczne po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej. Pierwsza, niedzielna tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia – żaden z kandydatów nie uzyskał więcej, niż połowy oddanych głosów ważnych.

Na utożsamianą ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej Weber zagłosowało 12700 osób - 39,29 procent, a na miejskiego aktywistę Żbikowskiego - 5216 - 16,14 procent. Trzecie miejsce, z wynikiem 4944 głosy (15,29 procent), zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Borys Borówka.

Wyniki pierwszej tury

O fotel prezydenta Zabrza ubiegało się w niedzielę sześcioro kandydatów. Zgodnie z ogłoszonym protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej uzyskali następujące wyniki:

Borys Borówka (KWW Borysa Borówki) - 4944 głosy (15,29 procent).

Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar) - 1716 głosów (5,31 procent).

Sebastian Dziębowski (KWW Sebastiana Dziębowskiego – Konfederacja) - 4556 głosów (14,09 procent).

Rafał Kobos (KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik) - 3193 głosy (11 procent).

Ewa Weber (KWW Ewa Weber) – 12700 głosów (39,29 procent).

Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego) - 5216 głosów (16,14 procent).

Frekwencja, przy 32525 ważnych kart wyjętych z urn i 116723 uprawnionych do głosowania, wyniosła 27,87 procent.

Konieczna druga tura

Z racji tego, że żaden z kandydatów nie uzyskał w niedzielnych wyborach ponad 50 procent głosów, za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. Mieszkańcy będą mogli głosować w niej na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.

Agnieszka Rupniewska rządziła w Zabrzu rok. W 2024 roku wygrała wybory samorządowe. W drugiej turze uzyskała więcej głosów niż Małgorzata Mańka-Szulik, która kierowała miastem przez 18 lat - od 2006 roku (w pierwszej turze Mańka-Szulik wyprzedziła wtedy Żbikowskiego o 154 głosy).

12 maja tego roku Rupniewska została odwołana w wiążącym referendum (zagłosowało w nim ponad 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w jej wyborze w drugiej turze w 2024 roku).