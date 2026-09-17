Wypadek w kopalni. Nie żyje górnik
Do wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło dziś około godziny 9.30. 38-letni górnik, który w kopalni pracował od 2009 roku, doznał urazu głowy podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej. To sporej wielkości urządzenia zabezpieczające strop i załogę.
Do zdarzenia doszło na likwidowanej ścianie poniżej poziomu 650 metrów.
"Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Mimo trwających kilkadziesiąt minut działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon" - poinformował Tomasz Siemieniec kierownik zespołu prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.
Jak dodał, przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.