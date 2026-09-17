Katowice Wypadek w kopalni. Nie żyje górnik Oprac. Mateusz Czajka |

Jak górnicy wspominają kopalnię Wujek? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Michał Meissner/PAP

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Do wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło dziś około godziny 9.30. 38-letni górnik, który w kopalni pracował od 2009 roku, doznał urazu głowy podczas prac związanych z demontażem sekcji obudowy zmechanizowanej. To sporej wielkości urządzenia zabezpieczające strop i załogę.

Do zdarzenia doszło na likwidowanej ścianie poniżej poziomu 650 metrów.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice Źródło zdjęcia: Michał Meissner/PAP

"Poszkodowany został niezwłocznie przetransportowany na powierzchnię, gdzie w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu rozpoczęto akcję reanimacyjną. Mimo trwających kilkadziesiąt minut działań ratunkowych nie udało się uratować jego życia. Lekarz stwierdził zgon" - poinformował Tomasz Siemieniec kierownik zespołu prasowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

Jak dodał, przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

Źródło: Google Maps