Pożar kurnika, spłonęło 23 tysiące kurczaków

Do zdarzenia - jak podał portal klobucka.pl - doszło w sobotę (13 grudnia) przed godziną 8 w miejscowości Wrzosy w powiecie kłobuckim na Śląsku. Ogień pojawił się w kurniku, w którym znajdowało się około 23 tysiące kurcząt. Wszystkie spłonęły.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, starszy kapitan Łukasz Tasarz, przekazał, że pożar został już opanowany i nie rozprzestrzenia się. – Działania dogaszające mogą potrwać jeszcze kilka godzin – poinformował.

Pożar kurnika w powiecie kłobuckim. Spłonęło około 23 tysięcy kurcząt Źródło: klobucka.pl

Na miejscu pracuje 13 zastępów straży pożarnej – dziesięć z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz trzy z Państwowej Straży Pożarnej. Budynek jest murowany.

Przyczyny pożaru będą ustalane. Wiadomo, że hali, gdzie doszło do pożaru właściciel był kilka minut wcześniej i nic nie zapowiadało tragedii. Ogień - prawdopodobnie - mógł pojawić się najpierw w pomieszczeniach socjalnych.