Wojciech Olejniczak nie trafi do aresztu - poinformował na platformie X adwokat Jakub Wende. Sąd zastosował wobec niego inne środki zapobiegawcze. Z pozostałymi zatrzymanymi wciąż trwają czynności w Katowicach. Jak informuje Prokuratura Krajowa, sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym.

W czwartek przed godz. 23 były minister rolnictwa i były szef SLD Wojciech Olejniczak opuścił budynek katowickiej prokuratury i został przewieziony do sądu, gdzie odbyło się posiedzenie aresztowe.

- Sąd właśnie ogłosił postanowienie w/s wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Olejniczaka. Sąd Rejonowy nie uwzględnił wniosku. Wracamy z klientem do domu - napisał Wende.

Sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym

W środę w Warszawie, Radomiu i w Zgierzu agenci CBA zatrzymali sześć osób. Tego samego dnia zostały one przewiezione do katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej. Przesłuchania trwały niemal do czwartkowego rana. Potem kontynuowano czynności z częścią podejrzanych.