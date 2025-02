Pracowali w wydziale kryminalnym

We wrzesniowych zatrzymaniach brali udział także funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Media ujawniły wówczas, że jednym z podejrzanych jest policjant z wodzisławskiej komendy. Potwierdzili to Aleksander Duda i Małgorzata Koniarska. Wobec funkcjonariusza wszczęto postępowanie dyscyplinarne oraz wdrożono procedurę zmierzającą do wydalenia go ze służby. - Procedura trwa w sądzie rejonowym Katowice Wschód, czekamy na decyzję - przekazała nam dzisiaj Koniarska.