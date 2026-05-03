Katowice Ogień w górach, dym widoczny z daleka Oprac. Rafał Molenda |

Pożar lasu w Wilkowicach Źródło: Kamil Folek

Pożar w okolicy Wilkowic wybuchł w niedzielę przed godziną 13. Z nieznanych przyczyn zapaliła się ściółka leśna w Beskidach. Na miejsce dotarło 15 zastępów ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

- Akcja gaśnicza prowadzona była w trudnym, górskim terenie. Pożar runa leśnego udało się opanować krótko po godzinie 15 - poinformował Mateusz Pietrzyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Jak poinformowało Nadleśnictwo Bielsko, spłonął obszar 1,8 hektara poszycia leśnego. Przyczyny pożaru są ustalane. Trwa szacowanie strat.

To kolejny pożar lasu w Beskidach w ostatnich dniach. 1 maja wybuchł pożar na zboczach Baraniej Góry. Ogień objął swoim obszarem 3 hektary lasu. W obu pożarach nikt nie odniósł obrażeń.