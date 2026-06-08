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Gliwice

W Gliwicach 18-latek jechał wężykiem na motocyklu. Miał 2,5 promila alkoholu

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Motocykl zatrzymanego 18-latka
Motocykl typu cross zatrzymanego 18-latka
Źródło wideo: KMP w Gliwicach
Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach
Policja z Gliwic zatrzymała osiemnastolatka, który kierował motocyklem typu cross. Okazało się, że młody mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Nie posiadał za to prawa jazdy.

Gliwiccy mundurowi opublikowali zdjęcia z nocnej przejażdżki crossem 18-latka, którego zatrzymali na ul. Jedności. Świadek zdarzenia jechał za mężczyzną i zgłosił sprawę na policję.

"Z jego relacji wynikało, że młody mężczyzna jechał slalomem i wykonywał niepewne manewry, co wzbudziło podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu" - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Do zdarzenia doszło w środę przed długim weekendem.

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2,5 promila alkoholu w organizmie 18-latka

Mężczyzna został przebadany na obecność alkoholu w organizmie - we krwi miał go aż 2,5 promila. Nie miał prawa jazdy, a jego motocykl nie miał obowiązkowego OC. Cross nie był ani dopuszczony do ruchu i ani zarejestrowany.

18-latek przed sądem odpowie więc za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kierowanie bez wymaganych uprawnień oraz poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Motocykl zatrzymanego 18-latka
Motocykl zatrzymanego 18-latka
Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

"Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną, wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów oraz przepadkiem pojazdu lub jego równowartości w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy" - napisała gliwicka komenda.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Gliwice
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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