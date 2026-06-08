Katowice Kolejne dziecko w oknie życia Oprac. Mateusz Czajka |

Z widokiem na życie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Archidiecezja częstochowska

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W niedzielę w oknie życia przy ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie zostawiono noworodka. To już dziewiąte dziecko pozostawione w tym miejscu. Okno mieści się przy Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym przez zgromadzenie sióstr służebniczek.

"Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazała na Facebooku archidiecezja częstochowska.

"Chłopczyk był zadbany"

Policja potwierdza, że faktycznie doszło do pozostawienia noworodka przy ul. św. Kazimierza.

"Chłopczyk był zadbany i stosownie ubrany" - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Dodała, że policja i prokuratura prowadzą odpowiednie czynności, ale nie udzielają więcej informacji "z uwagi na delikatny charakter sprawy i dobro dziecka".

Źródło: Google Maps

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