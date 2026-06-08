Kolejne dziecko w oknie życia
W niedzielę w oknie życia przy ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie zostawiono noworodka. To już dziewiąte dziecko pozostawione w tym miejscu. Okno mieści się przy Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym przez zgromadzenie sióstr służebniczek.
"Dziecko zostało natychmiast objęte opieką oraz poddane niezbędnym badaniom medycznym. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazała na Facebooku archidiecezja częstochowska.
"Chłopczyk był zadbany"
Policja potwierdza, że faktycznie doszło do pozostawienia noworodka przy ul. św. Kazimierza.
"Chłopczyk był zadbany i stosownie ubrany" - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
Dodała, że policja i prokuratura prowadzą odpowiednie czynności, ale nie udzielają więcej informacji "z uwagi na delikatny charakter sprawy i dobro dziecka".