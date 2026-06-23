Tarnowskie Góry
Czołowe zderzenie na prostym odcinku. Są ofiary śmiertelne, ranne dzieci
Do wypadku z udziałem osobowej Toyoty i Audi doszło we wtorek po godzinie 11 na drodze pomiędzy Brynkiem a Połomią, w powiecie tarnogórskim.
"W wyniki zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala, przytomne, trafiły pasażerki pojazdów. Dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi oraz 38-letnia pasażerka Toyoty" - podała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.
Droga w miejscu wypadku przez kilka godzin może być zablokowana.
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Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl