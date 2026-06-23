Tarnowskie Góry Czołowe zderzenie na prostym odcinku. Są ofiary śmiertelne, ranne dzieci Oprac. Michał Malinowski |

Tarnowskie Góry. Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby. Wśród rannych dzieci Źródło wideo: KPP w Tarnowskich Górach Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach

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Do wypadku z udziałem osobowej Toyoty i Audi doszło we wtorek po godzinie 11 na drodze pomiędzy Brynkiem a Połomią, w powiecie tarnogórskim.

"W wyniki zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala, przytomne, trafiły pasażerki pojazdów. Dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, które podróżowały Audi oraz 38-letnia pasażerka Toyoty" - podała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

W wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach

Droga w miejscu wypadku przez kilka godzin może być zablokowana.

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Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.