Tak przejeżdżają na czerwonym przez przejazd kolejowy. Nagranie
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwa samochody omijają pojazdy czekające przed zamkniętym przejazdem kolejowym i czekają na otwarcie rogatek na przeciwległym pasie ruchu. Gdy tylko szlabany idą w górę - jeszcze przy czerwonych światłach - osobówki wyprzedzają na przejeździe inne samochody i jadą na drugą stronę.
Według informacji przekazanych na profilu Stop Cham, który opublikował nagranie, do zdarzenia doszło 9 września w Orzeszu. Analiza i porównanie zdjęć do tych umieszczonych w Google Street View każą przypuszczać, że chodzi o przejazd w ciągu ulicy Mikołowskiej - nieopodal skrzyżowania z Kwiatową.
Policja: "szukamy tych dwóch kierowców"
- Oficjalnie nikt tematu nam nie zgłosił, ale zajmujemy się sprawą i szukamy tych dwóch kierowców - poinformowała tvn24.pl oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie młodszy aspirant Izabela Kempka.
W rozmowie z nami wskazała, że tylko za samo przejechanie na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy obaj kierowcy mogą otrzymać mandaty w wysokości nie mniejszej niż 2 tysiące złotych. Ponadto kierowcy mogą też otrzymać mandaty za przekroczenie podwójnej ciągłej oraz wyprzedzanie pojazdów bezpośrednio przed przejazdem kolejowym (lub na nim).