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Katowice

Tak przejeżdżają na czerwonym przez przejazd kolejowy. Nagranie

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Osobówki wyprzedziły na czerwonym świetle
Kierowcy przejechali przez przejazd w Orzeszu na czerwonym świetle
Źródło wideo: Stop Cham
Źródło zdj. gł.: Stop Cham
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W Orzeszu doszło do niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowym. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak dwa samochody omijają pojazdy czekające przed zamkniętym przejazdem i wyprzedzają je na czerwonym świetle, gdy tylko rogatki idą w górę.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwa samochody omijają pojazdy czekające przed zamkniętym przejazdem kolejowym i czekają na otwarcie rogatek na przeciwległym pasie ruchu. Gdy tylko szlabany idą w górę - jeszcze przy czerwonych światłach - osobówki wyprzedzają na przejeździe inne samochody i jadą na drugą stronę.

Według informacji przekazanych na profilu Stop Cham, który opublikował nagranie, do zdarzenia doszło 9 września w Orzeszu. Analiza i porównanie zdjęć do tych umieszczonych w Google Street View każą przypuszczać, że chodzi o przejazd w ciągu ulicy Mikołowskiej - nieopodal skrzyżowania z Kwiatową.

Policja: "szukamy tych dwóch kierowców"

- Oficjalnie nikt tematu nam nie zgłosił, ale zajmujemy się sprawą i szukamy tych dwóch kierowców - poinformowała tvn24.pl oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie młodszy aspirant Izabela Kempka.

Osobówki wyprzedziły na czerwonym świetle
Osobówki wyprzedziły na czerwonym świetle
Źródło zdjęcia: Stop Cham

W rozmowie z nami wskazała, że tylko za samo przejechanie na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy obaj kierowcy mogą otrzymać mandaty w wysokości nie mniejszej niż 2 tysiące złotych. Ponadto kierowcy mogą też otrzymać mandaty za przekroczenie podwójnej ciągłej oraz wyprzedzanie pojazdów bezpośrednio przed przejazdem kolejowym (lub na nim).

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MikołówPrzejazd kolejowy
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