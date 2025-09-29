Szybka zmiana zasad. Nowe przepisy językowe blokują dostęp do studiów

Sikorski o wizach: Koniec z nadużyciami, czas na prawdziwych studentów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zmiany są kontynuacją ustawy podpisanej w maju przez prezydenta Andrzeja Dudę, mającej ograniczyć nadużycia rekrutacyjne.

Część niedoszłych studentów znalazło się w sytuacji bez wyjścia i prawdopodobnie czeka ich stracony rok. Nie zdążą wyrobić wymaganych sierpniowym rozporządzeniem certyfikatów językowych.

Nie było żadnego okresu przejściowego.

Od 1 sierpnia 2025 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wprowadziło obowiązek posiadania państwowego certyfikatu językowego dla cudzoziemców ubiegających się o miejsce na polskich uczelniach. W przypadku języka polskiego, dokumentami potwierdzającymi odpowiedni poziom znajomości są certyfikaty językowe European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) albo telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC).