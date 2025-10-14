Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Miała od lat nie wychodzić z domu. Pracownicy socjalni wyrabiają dowód 42-latce

Świętochłowice
Policjanci zostali wezwani do awantury domowej w mieszkaniu pani Mirelli
Sąsiedzi wezwali policję z powodu krzyków za ścianą. Funkcjonariusze nie potwierdzili awantury, ale wezwali pogotowie dla 42-letniej pani Mirelli. Miała schorowane nogi. Ratownikom pogotowia powiedziała, że nie wychodziła z domu od około 20 lat. Po pobycie w szpitalu wróciła do rodziców.

Według gazety "Fakt", która pierwsza napisała o sprawie, pani Mirella ze Świętochłowic nie wychodziła z domu, odkąd skończyła 15 lat. Tak powiedzieli dziennikarzom sąsiedzi kobiety.

- Na podstawie tego artykułu, dzisiaj (14 października - red.) wszczęte zostały czynności przygotowawcze w sprawie znęcania się - przekazała nam młodsza aspirant Anna Hryniak, rzeczniczka policji w Świętochłowicach.

W komunikacie policji, opublikowanym we wtorek po południu, czytamy, że "wstępne ustalenia przeprowadzone przez funkcjonariuszy nie potwierdzają medialnych doniesień, jakoby kobieta przez 27 lat miała być przetrzymywana w mieszkaniu rodziców wbrew swojej woli. Nie dały również podstaw do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty".

Wiadomo, że pani Mirella została już przesłuchana. Informacje są wciąż weryfikowane, a zebrane dowody przekazywane prokuraturze w Chorzowie, która nadzoruje postępowanie.

Od wtorku rano dziennikarze TVN24 próbowali ustalić, co się działo w domu pani Mirelli. Pukali też do drzwi jej mieszkania, ale nikt nie odpowiedział. Wiadomo, że kobieta mieszka z rodzicami.

Nie widziała klatki schodowej od 20 lat

29 lipca bieżącego roku do mieszkania pani Mirelli przyszli policjanci. Jak przekazała nam Anna Hryniak, zostali tam wezwani przez sąsiadów, którzy usłyszeli za ścianą głośne krzyki. Była to - jak zapewnia świętochłowicka policja - pierwsza ich interwencja w tym domu.

Według policyjnego komunikatu, drzwi otworzyła starsza kobieta i poinformowała, ze pokłóciła się z mężem. Jednak mężczyzny nie było w domu. Za to z pokoju wyszła 42-letnia kobieta - pani Mirella.

- Policjanci nie potwierdzili, aby w mieszkaniu była awantura domowa - mówi Hryniak. - W mieszkaniu była pani Mirella i jej mama. Pani Mirella wyszła z pokoju o własnych siłach. Powiedziała policjantom, że wszystko jest w porządku - relacjonuje rzeczniczka policji.

Policjanci zauważyli u pani Mirelli "obrzęk nóg i trudności w poruszaniu się". Dlatego wezwali pogotowie, a ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala na dalsze badania.

- Pacjentka potwierdziła, że od około 20 lat nie opuszczała mieszkania - mówi Paweł Nowicki z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. - W momencie gdy wyszła na klatkę schodową, jak sama stwierdziła, nie sądziła, że tak po remoncie wygląda klatka schodowa, ponieważ od 20 lat tutaj nie była - dodał.

Paweł Nowicki
Pogotowie: pacjentka od około 20 lat nie opuszczała mieszkania
Źródło: TVN24

"Chodziła fajnie ubrana, ta matka bardzo o nią dbała"

W rozmowie z nami jedna z sąsiadek przekazała, że zna panią Mirellę od dziecka. - Do szkoły chodziła, strasznie fajna dziewczynka. Ja mam dwie córki, z tą młodszą się bawiła (pani Mirella - red.). Chodziła fajnie ubrana, ta matka bardzo dbała o nią - opowiedziała sąsiadka. Pamięta, że oboje rodzice pracowali.

Widywała mamę pani Mirelli, gdy tamta odprowadzała córkę do szkoły podstawowej. Pamięta, że rozmawiały, gdy pani Mirella zdała do szkoły średniej. Potem według sąsiadki Mirella przestała być widywana.

Sąsiedzi pytali rodziców pani Mirelli, co się stało i usłyszeli wyjaśnienie, które ich uspokoiło. Nie przytaczamy treści, ponieważ nie udało nam się tego potwierdzić.

W ostatnich czasach, jak mówi sąsiadka, rodziców pani Mirelli "bardzo mało widać". - Mamy nie widziałam z pięć lat albo sześć - dodała. Jednak była w szoku po ostatnich doniesieniach medialnych.

Nikt nie złożył zawiadomienia

Jak udało nam się ustalić, po interwencji policji kobieta przez dwa miesiące była w szpitalu. Została już z niego wypisana i wróciła do rodziców.

Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratury w Chorzowie. Anna Hryniak podkreśla, że nikt nie złożył w tej sprawie oficjalnego zawiadomienia, ani pokrzywdzona, ani sąsiedzi, ani pogotowie czy szpital. Nikt też w tej sprawie nie usłyszał zarzutów.

pogotowie
Rodzina pani Mirelli została objęta kompleksowym wsparciem
Źródło: TVN24

Policja zawiadomiła Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Jego dyrektor Monika Szpoczek zapewniła w rozmowie z nami, że "pracownicy socjalni pracują z rodziną, udzielają wsparcia kompleksowego, emocjonalnego, organizacyjnego. - Nie ferowałabym wyroków na tę chwilę, bo zbyt mało faktów znamy - dodała.

Pani Mirella nigdy dotąd nigdy nie korzystała z usług OPS. - Pracownicy są w trakcie załatwiania wszelkich formalności dla tej pani, między innymi dowodu osobistego - dodała Szpoczek.

Autorka/Autor: Małgorzata Goślińska /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ŚwiętochłowicedzieckoPolicja
Czytaj także:
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Sikorski: żeby zakończyć wojnę, wystarczy jeden telefon
56 min
pc
Co "harcerze" Morawieckiego mają wspólnego z mafijnymi bohaterami filmu Martina Scorsese?
Kultura polityczna
pies shutterstock_2492453817
Nauczyciel kastrował w szkole psy i koty, które należały do uczniów
Katowice
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Minister finansów: najnowsze prognozy nie zostawiają wątpliwości
BIZNES
Sikorski
Sikorski: Putin nas testuje. Zdaliśmy egzamin
shutterstock_680882302
Populacja kotów wymknęła się spod kontroli
Ciekawostki
Sebastien Lecornu
Premier chce wstrzymać reformę emerytalną. Czy to uratuje rząd?
Świat
Zaatakował nożem ojca (zdjęcie ilustracyjne)
Spała, gdy do sypialni wszedł jej syn z nożami. Zapadł wyrok
Katowice
Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo
Lato w doniczce. Miasto rozdaje kwiaty z pętli autobusowych i tramwajowych
WARSZAWA
Słonica Kinga w zoo w Poznaniu
Nie żyje słonica z zoo. Nagle się przewróciła
Poznań
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
METEO
Norka
Hodowca będzie musiał zakończyć działalność. Padła nowa data
BIZNES
Fabien Frankel w "Grupie zadaniowej"
"W każdej postaci staram się odnaleźć człowieka"
Tomasz-Marcin Wrona
zakupy, koszyk, inflacja, produkty spożywcze, sklep, dyskont
Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie
BIZNES
Narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych
WARSZAWA
Lwi most, Sofia, Bułgaria
Wprowadzają euro. Specjalne zasady na początek
BIZNES
imageTitle
Trzęsienie ziemi w szwedzkiej kadrze. "Nigdy nie było gorzej"
EUROSPORT
imageTitle
El Clasico, Liga Mistrzów... Te mecze opuści Lewandowski
EUROSPORT
Mglista, pochmurna aura
13 województw z ostrzeżeniami IMGW
METEO
Radość protestujących w trakcie przemówienia wojska w stolicy Madagaskaru, Antananarywie
W kraju wrze. Jest decyzja po ucieczce prezydenta
Świat
Gucci sklep shutterstock_1650091774
Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"
BIZNES
heineken browar shutterstock_2331740665
Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"
BIZNES
Zderzenie z udziałem dwóch hulajnóg
Zderzenie nastolatków na hulajnogach. Nagranie
Olsztyn
Radosław Sikorski zaprezentował w parlamencie brytyjskim irański dron Shahed 136
"Tylko wtedy Rosja się reformuje". Sikorski o tym, jak "jej w tym pomóc"
Świat
Strzelał z wiatrówki (zdięcie ilustracyjne)
Strzały w centrum miasta. 20-latek podczas kłótni wyciągnął wiatrówkę
Kielce
shutterstock_2282856415
Tysiące zarażonych uczniów, zamknięto część szkół w kraju
Świat
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
METEO
Czerwony Krzyż, transport do Strefy Gazy palestyńskich więźniów zwolnionych przez Izrael
Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków
Świat
Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica