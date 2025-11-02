Jechali w tym samym kierunku, obaj wyprzedzali. Motocyklista nie żyje

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu rybnickiego Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w godzinach porannych w miejscowości Stanowice w powiecie rybnickim na drodze wojewódzkiej numer 924 na ulicy Żarskiej zginął 41-letni motocyklista. Zderzył się z samochodem osobowym suzuki, który prowadził 49-latek.

Motocyklista zginął po zderzeniu z autem Źródło: policja w Rybniku

Obaj mężczyźni jechali w tym samym kierunku - w stronę Żor. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj mieli zamiar wyprzedzić auto, które jechało przed nimi.

- Motocyklista prawdopodobnie rozpoczął manewr wyprzedzania jako pierwszy. Kierowca suzuki prawdopodobnie go nie zauważył. Rozpoczął wyprzedzanie i uderzył w motocykl bokiem auta. Motocyklista przewrócił się i zginął na miejscu - przekazuje wstępne ustalenia Bogusława Kobeszko, rzeczniczka policji w Rybniku.

Na miejscu pracują policjanci z rybnickiej drogówki i prokurator, którzy ustalają szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką numer 925.

Motocyklista zginął po zderzeniu z autem Źródło: policja w Rybniku