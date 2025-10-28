Logo strona główna
Katowice

"Wyrażamy wstyd i skruchę". Biskup sosnowiecki o skandalach z udziałem księży

Artur Ważny
Sprawa diecezji sosnowieckiej. Powstał punkt kontaktowy dla osób skrzywdzonych przez księży
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Biskup sosnowiecki Artur Ważny wystosował do wiernych komunikat, odnoszący się do kolejnych doniesień o przestępstwach popełnionych przed duchownych. Duchowny powiedział, że chciałby w ten sposób uspokoić nastroje i pokazać, że w diecezji  trwa proces "oczyszczenia  i dochodzenia do prawdy". Celem pisma było także otoczenie opieką osób skrzywdzonych - dodał.

Podczas wtorkowej rozmowy w Radiu Katowice bp Ważny powiedział, że publikacja komunikatu jest związana z informacjami prasowymi na temat kilku księży, którzy dopuścili się przestępstw. - To rodzi różnego rodzaju opinie, napięcia, lęki, niepokoje i tak uznałem - rozmawiając z kilkoma ludźmi, także ze skrzywdzonymi - że warto taki komunikat wydać po to, żeby trochę uspokoić nastroje, pokazać, że to jest element procesu, który się toczy, procesu oczyszczenia, dochodzenia do prawdy – oświadczył.

Jak dodał, chodzi też o to, by być razem ze skrzywdzonymi, którzy, słysząc te informacje, na nowo powracają myślami do trudnych sytuacji i potrzebują 'zaopiekowania'. - Pomyślałem, że warto tych ludzi także zauważyć i powiedzieć, żeby się nie bali - wskazał.

Pytany, czy pojawiają się kolejne zgłoszenia na temat przestępstw duchownych w diecezji sosnowieckiej, biskup przypomniał, że w diecezji od blisko roku działa komisja, która zajmuje się takimi przypadkami. - Wiem, że nie ma tego za wiele, ale zdaje się, że dwie albo trzy osoby zgłosiły taką sytuację – powiedział i dodał, że jedna ze skrzywdzonych osób zdecydowała się zgłosić po czerwcowym spotkaniu w kurii.

Bp Ważny był pytany m.in. o księdza Ryszarda G., którego we wrześniu sosnowiecka prokuratura oskarżyła o trzy przestępstwa na szkodę dzieci. To kolejny duchowny z diecezji sosnowieckiej, któremu zarzucono podobne czyny w ramach wielowątkowego postępowania. 54-letni duchowny został zatrzymany w kwietniu po zawiadomieniu złożonym przez Delegata Biskupa Sosnowieckiego do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Biskup przyznał, że takie zdarzenia źle wpływają na kondycję diecezji, zarazem ocenił, że to ostrzeżenie, że takie zachowania nie będą tolerowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymany za pedofilię. Kolejny ksiądz z tej diecezji

Zatrzymany za pedofilię. Kolejny ksiądz z tej diecezji

Sprawa diecezji sosnowieckiej. Powstał punkt kontaktowy dla osób skrzywdzonych przez księży

Sprawa diecezji sosnowieckiej. Powstał punkt kontaktowy dla osób skrzywdzonych przez księży

Paweł Szot

Ksiądz K. "sieje zgorszenie i to jest przykre"

Podczas rozmowy w Radiu Katowice padło też pytanie o księdza Krystiana K., w którego mieszkaniu w marcu 2024 r. zmarł młody mężczyzna. Duchowny, który odpowiada przed sądem m.in. za o nieumyślne spowodowanie śmierci i posiadanie znacznej ilości narkotyków według doniesień "Newsweeka" miał ostatnio korzystać z aplikacji randkowej, umawiać się na spotkania o charakterze seksualnym i znowu został zatrzymany z narkotykami.

Bp Ważny oświadczył, że z księdzem K. - którego wcześniej nie znał - spotkał się rok temu na półgodzinnej rozmowie. Ostatnio duchowny komunikuje się z biskupem za pośrednictwem swojego adwokata. - Więc trudno mi jest w ogóle coś mówić na ten temat. Trzeba mu jakoś pomóc, osobiście, natomiast sieje zgorszenie i to jest przykre – powiedział i wyraził przekonanie, że osoby uzależnione "nie są w stanie się zmienić, dopóki nie będą cierpieć". W ostatnim piśmie biskup wydał księdzu K. nakaz poddania się terapii uzależnień.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie bp Ważny oświadczył, że kiedy media przywołują sprawy dotyczące przestępstw popełnionych przez duchownych "nie chce odwracać wzroku od bolesnej prawdy ani umniejszać powagi tych wydarzeń". "Toczące się postępowania wobec duchownych oskarżonych o czyny wobec osób małoletnich są dla naszej diecezji bolesnym wezwaniem do prawdy i nawrócenia. Gdy w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej szczegółów, nasze myśli i modlitwy kierują się ku osobom skrzywdzonym. Wiemy, że te relacje mogą ponownie otwierać rany. Jako Kościół w Sosnowcu wyrażamy wstyd i skruchę".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany

Ksiądz, w którego mieszkaniu zmarł mężczyzna, ponownie zatrzymany

Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Ruszył proces

Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Ruszył proces

Biskup po raz kolejny zadeklarował wolę pełnej współpracy z wymiarem sprawiedliwości i zapewnił, że Kościół z determinacją dąży do tego, by każdy przypadek wykorzystania był zgłaszany, sprawca ukarany, a poszkodowani otrzymali wszelkie potrzebne wsparcie i pomoc. Tych, którzy mają wiedzę o takich czynach poprosił o zgłaszanie ich odpowiednim instytucjom, bo - jak zaznaczył milczenie jest przyzwoleniem na krzywdę. Zachęcił też wiernych do modlitwy za osoby zranione, za ich rodziny oraz o siłę dla wspólnoty Kościoła, aby w prawdzie i determinacji kontynuowała "dzieło oczyszczenia i odbudowy zaufania".

Bp Ważny, który w ubiegłym roku objął diecezję sosnowiecką po serii skandali obyczajowych w tamtejszym Kościele zapowiedział przyjrzenie się, jak działają instytucje i struktury w wymiarze duszpasterskim, administracyjnym, prawnym i finansowym, a także wyjaśnienie skandali z udziałem duchownych. W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. To trzeci zespół powołany przez biskupa Ważnego. Wcześniej rozpoczęły prace Komisja ds. Rozeznania i Rozwoju Diecezji Sosnowieckiej oraz Zespół ds. Formacji Duchowieństwa. 

Autorka/Autor: /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Michał Meissner/PAP

