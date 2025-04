Zatrzymany za pedofilię. Kolejny ksiądz z tej diecezji

Sprawa diecezji sosnowieckiej. Powstał punkt kontaktowy dla osób skrzywdzonych przez księży Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Na polecenie sosnowieckiej prokuratury policja zatrzymała we wtorek 54-letniego księdza z diecezji sosnowieckiej, któremu śledczy zarzucają dwa przestępstwa na szkodę dzieci. Chodzi między innymi o przestępstwo o charakterze seksualnym zagrożone nawet karą dożywocia.

To już czwarta osoba zatrzymana w ramach dużego śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Przeciw jednej z nich prokuratura w połowie kwietnia skierowała do sądu akt oskarżenia. W postępowaniu jest więc obecnie trzech podejrzanych - dwaj czynni księża i jeden były już duchowny z diecezji sosnowieckiej.

Postępowanie przeciwko byłemu proboszczowi zainicjowała kuria

54-letniego księdza na polecenie prokuratora zatrzymali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Przed południem w sosnowieckiej prokuraturze rozpoczęły się czynności z jego udziałem. To były proboszcz w jednej z parafii w małopolskiej części diecezji sosnowieckiej. Do zarzucanych mu przestępstw miało dojść w ubiegłym roku. Postępowanie przeciwko duchownemu zainicjowało zgłoszenie delegata biskupiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

- Chodzi o dwa czyny. Jeden z nich ma charakter stricte przestępstwa seksualnego. Drugi z nich jest powiązany z tym pierwszym czasowo i sytuacyjnie. Łącznie mamy więc dwie pokrzywdzone osoby, obie to osoby małoletnie - powiedział Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Jak dodał prokurator, pierwszy z czynów zagrożony jest karą od 5 lat więzienia nawet do dożywocia. Jak wyjaśnił, drugie zarzucane księdzu przestępstwo dotyczy „fizycznego oddziaływania na osobę małoletnią wbrew jej woli”, ale nie jest to czyn z katalogu przestępstw seksualnych.

Zabójstwo, samobójstwo, homoseksualna orgia. Po serii skandali śledczy przeszukali sosnowiecką diecezję Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Czwarty duchowny w śledztwie dotyczącym pedofilii

54-letni duchowny to czwarta osoba, która usłyszała zarzuty w toczącym się w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii. Na polecenie tamtejszej prokuratury na początku października 2024 r. w ramach tego samego postępowania zatrzymano trzech mężczyzn. Dwaj z nich to czynni duchowni diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem i nie są związane z pedofilią - usłyszał on zarzuty dotyczące oszustw.

Dwaj czynni księża usłyszeli wówczas łącznie kilkanaście zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych na szkodę dzieci. Jeden z nich, Jacek K., został aresztowany. Początkowo prokuratura zarzucała mu dwa przestępstwa, później uzupełniła zarzuty o kolejne dwa czyny dotyczące przestępstw seksualnych na szkodę dzieci.

Drugi z księży, Dariusz L., odpowie za popełnienie dziewięciu przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. W połowie kwietnia br. prokuratura poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko niemu. Według ustaleń śledztwa, do przestępstw miało dochodzić w dwóch szkołach, w których uczył ks. L.

W styczniu br. media informowały, że ks. Dariusz L., mimo ciążących na nim zarzutów i zakazu posługi duszpasterskiej, chodził po kolędzie, odwiedzając domy w jednej z parafii w Jaworznie. Na wieść o tym biskup sosnowiecki Artur Ważny wydał nakaz karny oraz udzielił księdzu upomnienia kanonicznego i nagany. W przypadku kolejnego złamania zakazów duchownemu grozi suspensa – podała wówczas sosnowiecka kuria, przepraszając wszystkie osoby zaniepokojone i dotknięte tą sprawą.

Toczące się w Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu śledztwo zostało wszczęte w marcu 2023 r. na podstawie informacji pozyskanych w toku innego postępowania. Chodzi o zabójstwo 26-letniego diakona przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. Z ustaleń prokuratury wynika, że życia pozbawił go 40-letni ksiądz, oddając do niego sześć strzałów z rewolweru i zadając wiele ciosów nożem. Potem popełnił samobójstwo. Obaj duchowni pełnili posługę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na śmierć sprawcy.

W październiku 2024 r. została powołana i po raz pierwszy spotkała się w pełnym składzie Komisja "Wyjaśnienie i Naprawa” spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Jej zadaniem jest zbadanie zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie diecezji. To trzeci zespół powołany przez biskupa Ważnego. Wcześniej swoją pracę rozpoczęła już Komisja ds. rozeznania i rozwoju diecezji sosnowieckiej oraz Zespół ds. formacji duchowieństwa.

Specjalna komisja ma wyjaśnić skandale w diecezji sosnowieckiej, informując o swoich postępach co kwartał