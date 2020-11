Dwie dziewczynki spadły z drugiego piętra budynku dawnej piekarni. 13-latka zmarła w szpitalu

Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Dwie dziewczynki, w wieku 11 i 13 lat, spadły z drugiego piętra budynku dawnej piekarni. Starszą zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, młodszą - karetka. 13-latka, mimo akcji reanimacyjnej, zmarła. Teren, na którym doszło do wypadku, to jedno z ulubionych miejsc spotkań młodzieży z centrum Sosnowca.