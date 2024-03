Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu w Sosnowcu, zajmowanym przez księdza. Jak informowała diecezja, duchowny próbował go reanimować i wezwał pomoc. Śledczy po oględzinach ciała nie stwierdzili urazów. Prokuratura wszczęła śledztwo i zarządziła na czwartek sekcję zwłok.

Na ciele młodego mężczyzny nie ujawniono urazów

- Śledztwo zostało wszczęte pod kątem artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, przy czym zastrzegam, że jest to standardowa procedura wszczęcia śledztwa, kiedy nie znamy przyczyny zgonu, a potrzebujemy wyjaśnić okoliczności - powiedział szef Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Zbigniew Pawlik.

Na co odpowie sekcja zwłok, czy będą konieczne dodatkowe badania

Kuria: ksiądz podjął reanimację, wezwał pogotowie

Młody mężczyzna zmarł w środę. Do do sprawy odniosła się tego dnia kuria diecezjalna w Sosnowcu, która w zamieszczonym na stronie internetowej komunikacie oświadczyła, że "z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęła do wiadomości informację o zdarzeniu mającym miejsce na terenie mieszkania zajmowanego przez księdza jednej z sosnowieckich parafii".