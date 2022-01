Śmiertelny wypadek na trasie S1. Zderzenie ciągnika, osobówki i busa

czytaj dalej

IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku. We wschodniej części strefy brzegowej prognozowany jest wiatr o sile od 7 do 8, a w porywach do 9 w skali Beauforta. Na Wybrzeżu możliwe są również gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej.