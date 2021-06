Przechwycili 209 automatów i ruletkę, a także półtora miliona złotych. Wśród zatrzymanych celnicy

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów oraz prokuratorzy ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zwalczający przestępczość zorganizowaną podjęli współpracę w związku z informacjami o o dwóch grupach przestępczych. Miały one urządzać nielegalne gry hazardowe.

Zatrzymano 17 osób, w tym czterech celników

Kiedy okazało się, że kilku celników może mieć powiązania z grupami przestępczymi, funkcjonariusze wkroczyli do akcji. Kilkuset policjantów z wydziałów służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz 11 śląskich komend Policji razem z funkcjonariuszami Ministerstwa Finansów, oraz Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląska, Małopolski i Mazowsza we wtorek rano weszło do mieszkań członków grup przestępczych oraz lokali, w których znajdowały się nielegalne automaty do gier. W działaniach uczestniczyli też policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach.