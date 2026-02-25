Zgłosiła, że od kliku dni nie widziała sąsiadów. W mieszkaniu znaleźli ciała trzech osób

W środę, około godziny 8.30, policjanci z Siemianowic Śląskich otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej sąsiadki, która nie widziała od kilku dni swoich sąsiadów.
Na miejscu podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania przy wsparciu strażaków.
- W mieszkaniu znaleźli ciała kobiety i mężczyzny w podeszłym wieku oraz mężczyzny w średnim wieku. Obecny na miejscu lekarz, stwierdził zgon wszystkich trzech osób - podał młodszy aspirant Dorian Mitas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
Przyczyny ich śmierci nie są znane. Decyzją prokuratora zlecone zostało wykonanie sekcji.
Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tragedii.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock