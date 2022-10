Zabrali dzieci na pierwszy mecz żużlowy, wygrali paletę ekogroszku

Nie dość, że syn jest pierwszy raz na meczu na żużlu, to dodatkowo wygraliśmy - cieszy się rodzina, która w niedzielę na jubileuszowym turnieju klubu sportowego ROW Rybnik wylosowała tonę wyselekcjonowanego węgla. Mają wyjątkowe szczęście, bo akurat ekogroszkiem ogrzewają swój dom.

ROW Rybnik świętował w niedzielę 90. urodziny. Na stadionie miejskim zorganizował turniej sportowy . Zachęcał do udziału loterią - posiadacze biletów mogli wylosować zegarki, sprzęt AGD, czy narzędzia. Dwa szczęśliwe bilety - każdy w cenie pięciu złotych - można było wymienić na paletę ekogroszku, czyli tonę wyselekcjonowanego węgla.

Rozmawialiśmy z rodziną która wygrała opał. Powiedzieli, że nic nie wiedzieli o nagrodach. Przyszli na mecz, bo to było marzenie ich syna i dawno mu to obiecali. Zabrali także córkę.

"Nagroda adekwatna do dzisiejszych czasów"

- Nie dość, że syn jest pierwszy raz na meczu na żużlu, to dodatkowo wygraliśmy - powiedział ojciec. - Nagroda adekwatna do dzisiejszych czasów, do zapotrzebowania społeczeństwa - dodał.