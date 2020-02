Ścigali pijanego motorowerzystę. Przez miasto i las, radiowozem, potem pieszo

Zamiast skręcić w lewo, pojechał nieprzepisowo w przeciwną stronę i tak zwrócił na sobie uwagę policjantów. Nie zatrzymał się do kontroli, bo był pijany. Uciekł im przez miasto do lasu, ruszyli za nim. On na motorowerze, oni radiowozem na sygnałach, a ostatnie dwieście metrów już pieszo.