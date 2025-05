Były poseł PiS prawomocnie skazany na więzienie

Siedziba CBA w Warszawie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Były poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz J. został skazany za przyjmowanie łapówek od znajomych w zamian za rekomendowanie ich na stanowiska w spółkach córkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz za nadużycie władzy. Wyrok dwóch i pół roku więzienia jest już prawomocny.

Na ławie oskarżonych zasiadło czterech mężczyzn. Sąd Okręgowy w Rybniku, który rozpoznawał apelacje od wyroku sądu I instancji, do ponownego rozpoznania skierował we wtorek tylko dwa zarzuty. Chodzi o uniewinnienie Michała G. oraz uniewinnienie Grzegorza J. od jednego z zarzucanych mu przestępstw – zajmie się nimi ponownie sąd rejonowy.

W pozostałym zakresie wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności został utrzymany w mocy. Oznacza to, że b. parlamentarzysta będzie musiał odbyć karę więzienia. Został już prawomocnie skazany za popełnienie pięciu innych zarzucanych mu czynów – m.in. przyjęcie korzyści majątkowych od trzech znajomych – Artura S., Gabriela C. i Henryka F. – ubiegających się o stanowiska w zarządach czy radach nadzorczych spółek należących do JSW.

Dowiedz się więcej: Były poseł PiS skazany na więzienie

Według prokuratury i sądu przyjął od nich od 1,5 tys. do 6 tys. zł. Został także skazany za przekroczenie uprawnień posła do podejmowania interwencji poselskiej. Chodzi m.in. o wywieranie wpływu na szefa jednego z przedsiębiorstw państwowych w sprawie wyboru podwykonawców i kontynuowania z nimi współpracy, mimo nierzetelnego wywiązywania się z umów.

- To niesprawiedliwe wobec mnie orzeczenie sądu, i tyle. Co mam więcej powiedzieć? – w taki sposób odniósł się do wyroku b. poseł, który był obecny na ogłoszeniu wyroku.

Oskarżony Grzegorz J. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Rybniku Źródło: PAP/Jarek Praszkiewicz

Tomasz Stelmasiak z lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej powiedział dziennikarzom, że zgodnie z wtorkowym orzeczeniem sąd I instancji będzie musiał ponownie zająć się dwoma czynami zarzucanymi oskarżonym. Chodzi o przestępstwo zarzucane Michałowi G., dotyczące złożenia obietnicy korzyści majątkowej jednemu ze świadków. Przestępstwo zarzucane Grzegorzowi J., którym ponownie zajmie się sąd rejonowy, dotyczy przyjęcia przez niego obietnicy korzyści majątkowej od Karola S., który także zasiadł na ławie oskarżonych.

"Wyważone, adekwatne do winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów"

Poza karą więzienia sąd wymierzył b. posłowi karę grzywny i zakazał mu zajmowania przez osiem lat stanowisk w organach i instytucjach państwowych, samorządowych i spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu mają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów. Został też zobowiązany do zwrotu korzyści z przestępstwa – 12,5 tys. zł.

Karola S. sąd skazał prawomocnie na rok więzienia w zawieszeniu i grzywnę za obietnicę korzyści majątkowej dla J. i szefa jednego z przedsiębiorstw państwowych za zawarcie umów na remont ze wskazanym podwykonawcą. Jarosław J. został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę za propozycję wręczenia łapówki – za pozwolenie jego firmie na kontynuację prac budowlanych i rezygnację z kar umownych. Trzej skazani już prawomocnie mężczyźni zostali także obciążeni opłatami za postępowanie w II instancji – po kilka tysięcy złotych.

Przewodniczący składu orzekającego Paweł Stępień, odnosząc się do apelacji obrony, nie podzielił opinii, że świadkowie oskarżenia byli poddawani naciskom ze strony CBA. Mieli oni zagwarantowaną swobodę wypowiedzi – uznał sąd, przytaczając orzecznictwo sądów i analizując fragment protokołów przesłuchań. Dodał, że protokoły zostały sporządzone prawidłowo i głównie na podstawie tych dowodów sąd I instancji poczynił ustalenia.

- Rozumowanie sądu jest zgodne z wiedzą i podstawowym doświadczeniem życiowym, doświadczeniem procesowym – dodał sędzia Stępień.

Sąd okręgowy nie zgodził się też z obrońcami, że sąd I instancji powinien przesłuchać na rozprawie więcej świadków czy powołać biegłego.

Wyrok w I instancji zapadł w maju 2024 r. przed Sądem Rejonowym w Rybniku. Od tamtego orzeczenia odwołały się obrona, która chciała uniewinnienia, i prokurator, który domagał się surowszych kar. Sąd okręgowy, który zgodził się z prokuraturą, że należy zwrócić do ponownego rozpoznania uniewinnienie Michała G. i Grzegorza J. od jednego z zarzucanych mu przestępstw, nie podzielił stanowiska oskarżyciela, że kary wymierzone oskarżonym były zbyt łagodne. Sąd okręgowy uznał je za "wyważone, adekwatne do winy i stopnia społecznej szkodliwości czynów".

***

Grzegorz J., który był posłem w latach 2005-11 i 2013-19, został zatrzymany przez CBA w styczniu 2022 r. pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w latach 2016-18 oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i podejmowania się w zamian za łapówki pośrednictwa w załatwieniu spraw.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo