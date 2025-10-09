Auto w płomieniach na autostradzie. Są utrudnienia w ruchu. Nagranie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 9 października około godz. 11:35 na autostradzie A1 w kierunku Łodzi na wysokości miejscowości Dębieńsko (woj. śląskie).
- W wyniku usterki technicznej doszło do samozapłonu pojazdu marki BMW. 26-letni kierujący nie doznał obrażeń. Autostrada A1 w kierunku Łodzi była zablokowana na czas gaszenia pojazdu - informuje tvn24.pl aspirant sztabowy Bogusława Kobeszko z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.
Na miejscu pracują służby.
- Na miejscu są obecnie cztery zastępy straży pożarnej. Samochód jest już ugaszony. Na ten moment nie mam informacji o żadnych osobach poszkodowanych. Jeden pas autostrady jest już przejezdny - przekazał w rozmowie z redaktorem Kontakt24 starszy ogniomistrz Leszek Sacharczuk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku.
Autorka/Autor: SK, lk/tok
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Alicja/Kontakt24