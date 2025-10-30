Cofając autem śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał

Do zdarzenia doszło w Rudzie Śląskiej Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę po południu na ulicy Sieronia w Rudzie Śląskiej.

"31-latek cofając samochodem dostawczym, potrącił pieszego, który zmarł na miejscu, pomimo wysiłku ratowników" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Kierowca został tymczasowo aresztowany Źródło: Śląska policja

Został aresztowany

Kierowca, jak informuje policja, uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go nieco ponad dwie godziny później w Zabrzu, był wtedy pod wpływem alkoholu. "Specjalistyczne badania krwi pozwolą ustalić, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy" – zapowiadają policjanci.

Do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy, do którego sąd się przychylił. 31-latkowi grozi do 20 lat więzienia.

