Po tragicznym wypadku autostrada A1 w kierunku Łodzi zablokowana
We wtorek (28 kwietnia) przed godziną 17 na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, w miejscowości Wierzchowisko, doszło do tragicznego wypadku drogowego.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki poruszającej się w zatorze drogowym. Siła uderzenia doprowadziła do kolejnych najechań na poprzedzające samochody. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie cztery pojazdy ciężarowe oraz jeden samochód osobowy. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu ciężarowego, który najechał na poprzedzającą ciężarówkę" - podała w komunikacie śląska policja.
- Nie ma innych osób rannych, policjanci wyznaczyli objazd przez węzeł Jasna Góra - dodała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa policji w Częstochowie.
Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z komendy miejskiej w Częstochowie. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.
Autostrada A1 w kierunku Łodzi jest obecnie całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy.
Policja apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: śląska policja/Facebook