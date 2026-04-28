Katowice

Po tragicznym wypadku autostrada A1 w kierunku Łodzi zablokowana

Tragiczny wypadek na A1
Śląska policja po tragicznych wypadkach wydaje Czarny Alert Drogowy (wideo ilustracyjne)
Źródło: Śląska Policja 
Na autostradzie A1 w miejscowości Wierzchowisko (województwo śląskie) doszło do tragicznego wypadku. Zderzyło się tam pięć pojazdów, zginął jeden z kierowców. Droga w kierunku Łodzi jest całkowicie zablokowana.

We wtorek (28 kwietnia) przed godziną 17 na autostradzie A1 w kierunku Łodzi, w miejscowości Wierzchowisko, doszło do tragicznego wypadku drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki poruszającej się w zatorze drogowym. Siła uderzenia doprowadziła do kolejnych najechań na poprzedzające samochody. W zdarzeniu uczestniczyły łącznie cztery pojazdy ciężarowe oraz jeden samochód osobowy. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca samochodu ciężarowego, który najechał na poprzedzającą ciężarówkę" - podała w komunikacie śląska policja.

- Nie ma innych osób rannych, policjanci wyznaczyli objazd przez węzeł Jasna Góra - dodała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa policji w Częstochowie.

Źródło: śląska policja/Facebook

Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z komendy miejskiej w Częstochowie. Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.

Autostrada A1 w kierunku Łodzi jest obecnie całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy.

Policja apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.

Źródło: śląska policja/Facebook
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Był pijany, uciekał lawetą. Troje nastolatków nie żyje

Był pijany, uciekał lawetą. Troje nastolatków nie żyje

Rzeszów
Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta

Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta

WARSZAWA
"Gdy zobaczyliśmy, że Poczobut idzie, po naszej stronie był człowiek na wymianę"
Dowiedz się więcej:

"Gdy zobaczyliśmy, że Poczobut idzie, po naszej stronie był człowiek na wymianę"

Czytaj także:
ropa naftowa
Będą nowe przepisy o zapasach ropy. Ruszyły prace resortu
BIZNES
Karol Trump
Królewska para w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"
Świat
Kioskoportiernia w bloku przy ulicy Granicznej 4
17 lat prowadziła kioskoportiernię. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
imageTitle
Sinner skrytykował organizatorów turnieju w Madrycie
EUROSPORT
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
BIZNES
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
WARSZAWA
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Sześćdziesiąt tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
BIZNES
Andrzej Poczobut
"Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"
Polska
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
BIZNES
imageTitle
"Niszczy grę, a zawodnicy jej nienawidzą". Ostre słowa wobec legendy
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban miał propozycję, zarząd Fideszu ją odrzucił
Świat
imageTitle
Francuz pierwszym liderem Tour de Romandie
EUROSPORT
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
BIZNES
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
WARSZAWA
Zderzenie z lawetą, troje nastolatków nie żyje
Był pijany, uciekał lawetą. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
BIZNES
Wieloryb
Timmy na barce. Trwa akcja ratownicza
METEO
Do zatrzymania doszło na jednym z lubelskich parkingów
Skazany za zabójstwo uciekł z więzienia. "Łowcy głów" w akcji
Lublin
Hot Chocolate w 1974 roku. Stoją od lewej: Tony Wilson, Larry Ferguson, Patrick Olive i Harvey Hinsley. Siedzą: Errol Brown (po lewej) i Tony Connor.
Nie żyje Tony Wilson
Kultura i styl
Peter Szijjarto
Szijjarto wiceprzewodniczącym parlamentu? Jest reakcja Magyara
Świat
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
BIZNES
Wulkan Methana
Miał być uśpiony przez sto tysięcy lat. Teraz odkryto prawdę
METEO
Ukradł kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka, porzucił je na torach
Zabrał kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka. Porzucił je na torach
Katowice
26428541
Tusk o kulisach wymiany Poczobuta
Polska
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
BIZNES
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
WARSZAWA
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
BIZNES
Nielegalne graffiti (zdjęcie ilustracyjne)
Legalne graffiti w Górze Kalwarii? Radni chcą specjalnej strefy
WARSZAWA
