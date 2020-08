Pod średniowiecznym zamkiem odkryli system nieznanych jaskiń i tuneli

Czy zamek był połączony z Jasną Górą?

Jedna z legend głosi, że Zamek Olsztyn i klasztor na Jasnej Górze połączone były tunelem. Miał on służyć do ewakuacji w razie niebezpieczeństwa obrazu Czarnej Madonny. Czy to możliwe? Na razie nie wiadomo. Naukowcy podkreślają, że nie wiedzą jak długie mogą być odkryte teraz tunele.

W tym roku archeolodzy postanowili przeprowadzić tam wykopaliska. Okazało się, że to, co badacze uważali dotychczas za dno jaskini, to w istocie utwardzone osady, które wypełniały kolejne, potężne szczeliny. Na pomoc naukowcom ruszyła grupa grotołazów pod kierunkiem Krzysztofa Mazika. - Wstępne wyniki są bardzo obiecujące, wskazują na istnienie rozgałęzionego systemu pustek i szczelin pod dnem znanej wcześniej jaskini. Mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini Zamkowej Dolnej - podkreśla dr hab. Adrian Marciszak z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.