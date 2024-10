Odstrzał nutrii w Rybniku. "Wszystkie nasze działania jak krew w piach"

Odstrzał został przeprowadzony na bulwarach nad Nacyną na południu miasta. O sprawie informowała między innymi dr Ewa Zgrabczyńska z Azylu dla Zwierząt i adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego. "W środku dnia nad Nacyną trwa odstrzał nutrii. W mieście. W asyście policji na kogutach. To jest niewiarygodne! Kto za to płaci?" – napisała naukowczyni w mediach społecznościowych.

200 nutrii do "eliminacji"

"Najlepiej by było, aby trafiły do jakiegoś azylu"

- Nie jestem znawcą nutrii, ale jako gatunki obce nigdy nie powinny trafić do środowiska i na pewno trzeba je z niego usunąć. Oczywiście, najlepiej by było, aby trafiły do jakiegoś azylu i mam nadzieję, że tak się stanie. Niepotrzebnie zrobiono z nich maskotki, ale to nie zmienia faktu, że trzeba działać stanowczo – stwierdził w rozmowie z Portalem Samorządowym w sierpniu tego roku. Jak podkreślił, "polityka względem gatunków inwazyjnych musi być bardzo jednoznaczna".