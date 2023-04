Groził, że zabije policjantów. Służby powiadomiła kurator

Kuratorka sądowa zamierzała wnioskować do sądu o karę więzienia dla 29-letniego mieszkańca Mikołowa (woj. śląskie), bo naruszył zasady dozoru, orzeczonego za groźby karalne. - Pan się zdenerwował i pogroził pani kurator, że jeśli to zrobi, weźmie swoją broń i pozabija wszystkich policjantów - mówi rzeczniczka mikołowskiej policji.

19 kwietnia około godziny 13 dyżurny mikołowskiej komendy otrzymał informację od kuratora sądowego o dozorowanym przez niego 29-letnim mężczyźnie, który próbował zmusić go, by nie składał do sądu wniosku o zastosowanie wobec niego kary więzienia.