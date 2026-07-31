Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zabrze

"Mamy apogeum, jeśli chodzi o ten smród". Już kilkadziesiąt skarg

Mieszkańcy Zabrza narzekają na odór
Pani Agnieszka nie może otwierać okien w mieszkaniu
Źródło wideo: TVN24/Bartosz Rejmoniak
Źródło zdj. gł.: TVN24/Bartosz Rejmoniak
Mieszkańcy Zabrza narzekają na uciążliwy zapach. W lipcu miejscy urzędnicy odebrali kilkadziesiąt zgłoszeń w tej sprawie. W pobliżu są elektrociepłownia, zakład produkujący paliwo alternatywne i rekultywowane składowisko. Nikt się nie przyznaje.

Michał Hoszkiewicz mieszka na zabrzańskich Kończycach i pracuje na pobliskim Zaborzu. Twierdzi, że problem z nieprzyjemnym zapachem w tej części Zabrza jest od dawna, ale był mniejszy po tym, jak kilka lat temu w miejscu, gdzie wytwarza się paliwo opałowe wykonano inwestycję, aby zhermetyzować składowane substancje. Wrócił w kwietniu. - W lipcu mamy apogeum, jeśli chodzi o ten smród. Ciężko go opisać. Jest duszący. Trochę, jak gnijące odpady komunalne i gnijące bioodpady. Trudno funkcjonować na wolnym powietrzu - mówi.

Klatka kluczowa-591833
Pani Agnieszka nie może otwierać okien w mieszkaniu
Źródło: TVN24/Bartosz Rejmoniak

Inna mieszkanka Zabrza, Agnieszka Kaczewska, która obecnie jest w ciąży, mówi, że ostatnio smród obudził ją nawet w nocy. Wskazała, że pojawia się regularnie.

- Niedawno wieczorem byłam na kolacji w jednej z restauracji z ogródkiem w centrum Zabrza. Z każdą chwilą odór stawał się coraz bardziej intensywny i po prostu nie dało się komfortowo przebywać na zewnątrz. Część gości próbowała przenieść się do środka lokalu, jednak większość zdecydowała się zakończyć spotkanie i wrócić do domu. To pokazuje, z jak poważnym problemem mierzą się lokalni przedsiębiorcy - powiedziała nam Adrianna Modzelewska, która w Zabrzu także prowadzi małą gastronomię.

Radny mówi o "licznych zgłoszeniach"

W sprawę parę tygodni temu zaangażował się radny Sebastian Dziębowski. Jak sam wskazuje, mieszka w dzielnicy Zaborze i osobiście doświadcza nieprzyjemnego zapachu. Twierdzi, że był już wyczuwalny wcześniej, ale w ostatnim czasie jest bardzo nasilony.

- Po licznych zgłoszeniach mieszkańców złożyłem interpelacje oraz pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dzięki tym działaniom ujawniono, że problem ma związek z awarią instalacji RDF w Fortum i wstrzymaniem odbioru paliwa RDF z FCC. Dopiero po nagłośnieniu sprawy miasto poinformowało o tym mieszkańców, choć wcześniej, gdy mieszkańcy od tygodni wdychali uciążliwy odór, panowała cisza - powiedział tvn24.pl radny.

Dodał, że sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia. Chce ustalić, gdzie trafia paliwo RDF, w jakich ilościach jest magazynowane. Paliwo RDF (ang. Refuse Derived Fuel) jest paliwem alternatywnym produkowanym z odpadów. Fortum to lokalna elektrociepłownia zasilana mieszanką węgla i RDF. To ostatnie dostarczane jest i produkowane przez firmę FCC, która także ma swój zakład w pobliżu.

WIOŚ prowadzi kontrole w Zabrzu

W sprawie odoru od 27 lipca działania podjął Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Małgorzata Zielonka, naczelniczka wydziału administracyjno-organizacyjnego przekazała, że zrobiono to w związku z "licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości zapachowych na terenie Zabrza". Celem jest ustalenie źródeł odoru.

- W ramach prowadzonych działań inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę interwencyjną instalacji i działalności prowadzonej przez Fortum Silesia S.A. przy ulicy Korczoka w Zabrzu. Kontrola obejmuje w szczególności weryfikację sposobu eksploatacji instalacji, miejsc magazynowania i transportu paliwa RDF oraz przestrzegania warunków określonych w posiadanych decyzjach administracyjnych - poinformowała Małgorzata Zielonka.

Mieszkańcy Zabrza narzekają na odór
Mieszkańcy Zabrza narzekają na odór
Źródło zdjęcia: TVN24/Bartosz Rejmoniak

Oględziny w Fortum miały miejsce 28 lipca. Jak wsazała Zielonka, "ustalono, że instalacja spalania paliwa RDF w kotle fluidalnym CFB była w tym czasie wyłączona z eksploatacji, a w części ciśnieniowej kotła prowadzone były prace remontowe". Sprawdzono także miejsca składowania i transportu paliwa oraz zabezpieczenia dotyczące magazynowania RDF. WIOŚ nie stwierdził składowania paliwa poza wyznaczonym do tego betonowym silosem.

- W rejonie ulicy Cmentarnej, w pobliżu obiektu FCC Śląsk, przeprowadzono rozpoznanie terenu w zakresie potencjalnych źródeł zgłaszanych uciążliwości. 29 lipca 2026 roku kontynuowane były działania poprzez rozpoznanie z wykorzystaniem drona w rejonach objętych zgłoszeniami oraz ulic Korczoka i Cmentarnej - dodała Zielonka.

W elektrociepłowni zepsuł się kocioł

Do sprawy odniósł się Urząd Miasta Zabrze. W sprawie odoru doszło do spotkania prezydenta Kamila Żbikowskiego z wiceprezydentem Jackiem Morkiem z graniczącej z Zabrzem Rudy Śląskiej. Miasto podaje, że w związku z odorem w samym tylko lipcu (do 28) wpłynęło 49 zgłoszeń.

Według informacji udostępnianych na stronie miasta, do awarii kotła i wyłączenia całego bloku energetycznego na terenie spółki Fortum miało dojść 13 lipca. Elektrociepłownia miała wstrzymać dostawy paliwa RDF.

"Spółka informuje również, że znajdujący się na jej terenie zapas paliwa RDF pozostaje zamknięty w zewnętrznym silosie, jest pod stałą kontrolą i nie ma kontaktu z otoczeniem" - czytamy w komunikacie na stronie miasta.

Z przedstawicielami FCC, które produkuje RDF spotkał się Kamil Żbikowski. Ratusz pinformował, że zapasy RDF zostały na terenie instalacji.

"Firma zadeklarowała, że produkowane paliwo RDF nie będzie magazynowane, lecz wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Prezydent zapowiedział również podobne rozmowy z władzami Fortum S.A." - przekazało miasto.

Nie każdy zapach pochodzi z RDF?

Ratusz wskazał w swoim komunikacie na jeszcze jedną istotną rzecz - nie każdy zapach (np. "kiszonki"), o którym informują mieszkańcy, da się powiązać z RDF. Problemem, o którym ostatnio było głośno w Zabrzu, są odpady na rekultywowanym składowisku odpadów przy Cmentarnej. Sprawą zajął się m.in. WIOŚ, który przeprowadza tam kontrolę.

"Według obecnych ocen prowadzone tam prace mogą mieć jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. W ostatnim czasie na teren składowiska nie były zwożone odpady, a prace rekultywacyjne powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni" - informowało w temacie wysypiska miasto .

Firmy twierdzą, że u nich wszystko w porządku

Elektrociepłownia twierdzi, że problem z zapachem nie jest związany z Fortum. W odpowiedzi na komentarz radnego na Facebooku, spółka napisała, że "obecnie nie ma potwierdzonych informacji pozwalających jednoznacznie wskazać źródło zgłaszanych zapachów." W odpowiedzi wskazano także, że systemy monitoringu "nie wskazują na nieprawidłowości związane z pracą zakładu".

Radny otrzymał podobnej treści pismo podpisane przez Andrzeja Starzyńskego, kierownika elektrociepłowni. Dodano w nim, że inspekcje są przeprowadzane codzienne.

Do sprawy w krótkim komunikacie na Facebooku odniosła się także grupa FCC.

"Instalacja FCC Śląsk Sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną bez zakłóceń i na bieżąco kieruje paliwo RDF do właściwych odbiorców. Zakład pracuje w normalnym trybie. Dotyczy to również poziomu magazynowania wyprodukowanego paliwa RDF, który pozostaje na standardowym poziomie, zgodnym z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i nieodbiegającym od stanów osiąganych w ramach bieżącej działalności produkcyjnej" - napisano w oświadczeniu.

Jeśli posiadasz ważne informacje lub znasz ciekawą historię, napisz do autora na: mateusz.czajka@wbd.com

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Zabrze
Czytaj także:
Centrum Krośniewic w województwie łódzkim
"Wcale się nie dziwię, że pan Mateusz poszedł na swoje". Głos z łódzkich bastionów PiS
Piotr Krysztofiak
Akcja strażaków na żwirowni
Wozidło wpadło do wody, operator nie żyje
Kraków
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Planował akt dywersji dla obcego wywiadu. Obywatel Białorusi stanie przed sądem
Lublin
Konin
"Mogę ruszać w stronę mojego fyrtla". Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
25 lat TVN24
Burza, ulewny deszcz
Grzmi w części kraju
METEO
Za kierownicą siedział 37-latek
Zatrzymali pijanego kierowcę na autostradzie. Policja szuka nagrań
Katowice
W piątek przez Polskę przewędrują deszczonośne fronty
Tu będzie lać i grzmieć. Radar opadów i burz
METEO
Balon odleciał bez załogi
Dwa wypadki balonów. Z jednego pilot wyskoczył, a pasażerki wypadły
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
FIFA gęsto się tłumaczy i uspokaja. Winą za kryzys obarcza media
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Problemy z dostępem do "Poradnika bezpieczeństwa". Minister wskazuje przyczyny
BIZNES
Iwona Cygan została zamordowana w 1998 roku (wideo archiwalne)
PILNEZabójstwo Iwony Cygan. Wyrok po 28 latach od zbrodni
Rzeszów
Colin Gray został skazany na 15 lat więzienia
Ojciec sprawcy masakry skazany. "Zamiast go rozbroić, dał mu detonator"
Świat
rosja dym
Wielki słup dymu nad rosyjskim miastem
Świat
Wypadek na krajowej 8 koło Ząbkowic Śląskich
Zderzenie czterech pojazdów, pięć osób rannych
Wrocław
shutterstock_2217560137
Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze
BIZNES
imageTitle
Franco Baresi nie żyje
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek podczas prac polowych
Przewrócił się ciągnik, przygniótł dwóch mężczyzn. Pasażer nie żyje, kierowca był pijany
Kraków
Skutki pożaru we francuskiej Żyrondzie
Sukcesy, ale i nowe pożary. Europa walczy z ogniem
METEO
Podejrzana o oszustwo wynajmowała mieszkanie kilku osobom jednocześnie (zdjęcie ilustracyjne)
Kontakt się urywał, gdy wpłacili zaliczkę
WARSZAWA
imageTitle
Broad Peak pochłonął kolejne ofiary. Legenda wśród zaginionych po zejściu lawiny
EUROSPORT
imageTitle
Finisz "na żyletki", zmiana zwycięzcy. Wielki chaos na mecie w Danii
EUROSPORT
Brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu
Trzeci napastnik "zidentyfikowany". "Zostanie bardzo szybko zatrzymany"
Polska
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA zapowiada: będzie specjalna aplikacja o zagrożeniach
Polska
imageTitle
"Brak analiz i zgód". Coraz większy opór wobec planów FIFA
EUROSPORT
imageTitle
Przyjechali na turniej i zniknęli bez śladu. Policja szuka całej kadry
EUROSPORT
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie
Kongresmenka o pocisku w Polsce: USA muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki
Polska
imageTitle
Dumny trener GKS-u. "Musieliśmy wzbić się na wyżyny"
EUROSPORT
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, marsz, spektakl i koncert
WARSZAWA
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
BIZNES
upał lato gorąco
Nieznośny skwar. Czerwono w ośmiu województwach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica