"W jednej chwili wyparował". Tajemnicza sprawa zniknięcia króla kryptowalut

Kluczowe fakty: Marian W., pseudonim "Maniek", został przez prokuraturę wskazany jako szef międzynarodowej mafii paliwowej. Ten sam człowiek jest podejrzany w sprawie tajemniczego zniknięcia Sylwestra Suszka, zwanego królem kryptowalut.

Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Wcześniej prowadził wystawne, pełne blichtru, drogich aut i gadżetów życie. Dorobił się na kryptowalutach.

Po wieloletnim śledztwie Prokuratura Regionalna w Katowicach połączyła jedyną osobę, która ma zarzuty ws. zaginięcia Suszka, z paliwową mafią obracającą kwotami przekraczającymi miliard złotych. Jak się okazuje, obie historie łączy postać Mariana W., ps. "Maniek".

Fikcyjne transakcje z fakturami na kwotę 1,2 miliarda złotych i wyłudzenie prawie 300 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT - to tylko część zarzutów stawianych przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach grupie przestępczej, którą w latach 2011-2016 miał kierować Marian W., ps. "Maniek", dziś blisko związany z giełdą kryptowalut zondacrypto.