Duży kawałek lodu spadł z dachu jadącej ciężarówki wprost na wyprzedzający ją samochód osobowy. Odłamek trafił w dach, pozostawiając na nim wgniecenie. - Strach się bać, co by było, gdyby ten lód uderzył w moją przednią szybę - podkreślił właściciel samochodu, pan Tadeusz, który przesłał nam nagranie ze zdarzenia.

"Miałem szczęście, że nie uderzył w szybę"

- Początkowo pomyślałem, że to śnieg, ale po chwili poleciał większy kawałek lodu. Nie miałem już jak zjechać na prawo, za mną też jechały samochody, więc nie miałem jak uciec i mogłem jedynie delikatnie zwolnić. Miałem szczęście, że nie uderzył w szybę, tylko w dach, od którego się odbił - zrelacjonował pan Tadeusz w rozmowie z dziennikarką Kontaktu24.

Z relacji kierowcy wynika, że całe zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Wilkowice. Po dojechaniu do pracy pan Tadeusz zauważył na dachu swojego samochodu wgniecenie. Było na szczęście nie wielkie, dlatego - jak stwierdził - postanowił nie zgłaszać tego na policję.

- Pomyślałem, że prześlę ten film do redakcji, żeby może jednak kierowcy, zwłaszcza samochodów ciężarowych, zwrócili uwagę na to, że to nie jest jak w zwykłym aucie. Ten śnieg i lód jednak pozostają na naczepach i tworzą niebezpieczne sytuacje. Zwłaszcza na trasach ekspresowych, gdzie wiadomo, że kierowcy jeżdżą szybciej - podkreślił kierowca.