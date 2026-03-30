Psy zaatakowały cztery osoby. Pogryzione zostały dzieci

Krzepice (woj. śląskie) Źródło: Google Earth

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do ataku agresywnie zachowujacych się psów doszło w niedzielę o godzinie 17.50. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że miały one zaatakować 11-latka na rynku w Krzepicach.

- Z policyjnych ustaleń wynika, że z jednej z posesji w Krzepicach wydostały się dwa psy, które najpierw przy ulicy Ogrodowej zaatakowały dwie nastolatki, a następnie w rejonie rynku w Krzepicach zaatakowały 37-letnią kobietę i 11-letniego chłopca - relacjonuje podkomisarz Kamil Raczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Dwójka dzieci w szpitalu

11-latek i 13-latka z uwagi na odniesione obrażenia zostali przewiezieni do szpitala. - O zdarzeniu poinformowano Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku, który zdecydował o zabezpieczeniu psów. Policjanci ustalili, że psy posiadały aktualne szczepienia - przekazuje Raczyński.

Policjanci pod nadzorem częstochowskiej prokuratury prowadzą cały czas czynności, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

