Szpital zużył trzy tony tlenu w jeden dzień. Przed pandemią - półtorej tony miesięcznie

Lekarze alarmują, że chorzy na COVID-19 za późno trafiają do szpitala i często nie można im już pomóc. Z drugiej strony szpitale mają stałe, duże obłożenie. - Kiedy człowiek słabnie, z trudem wstaje z łóżka, wtedy jest ten moment, by rozpocząć hospitalizację - mówi przedstawicielka lecznicy w Gliwicach.

- Tlen wydaje dźwięki. To dźwięk życia, jedyny lek, jakim dysponujemy - mówi Gliklich.

Ale, jak alarmują obaj prezesi, chorzy na COVID-19 zgłaszają się po ten lek za późno. Za późno trafiają do szpitali i lekarze często nie mogą im już pomóc. - W 10., 12. dobie od otrzymania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, kiedy utrzymuje się bardzo wysoka temperatura, występują problemy z oddychaniem i dochodzi do zmian w płucach - mówi Gliklich.

Kiedy do szpitala

Z drugiej strony słyszymy, że szpitale są obłożone, zwłaszcza na Śląsku. Z tego powodu pacjenci z tego regionu byli relokowani do lecznic w sąsiednich województwach. Ze stu łóżek covidowych w Gliwicach wolnych jest w tej chwili 85 i 10 respiratorowych. Bytom ma cztery wolne miejsca i dwa respiratory.

Perchaluk: - Najpierw kontaktujemy się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Kiedyś sygnałem do tego kontaktu była utrata węchu czy smaku. Dzisiaj obserwujemy inne objawy. Dzwonimy do lekarza, kiedy na przykład bolą zatoki, jest katar i utrzymuje się podwyższona temperatura, niekoniecznie gorączka. Pozostajemy pod kontrolą lekarza, mierzymy temperaturę trzy razy dziennie, sprawdzamy saturację krwi, czyli stężenie tlenu pulsoksymetrem.

Dyrektor zaleca też test "pierwszego piętra" - wejść na pierwsze piętro, by sprawdzić, czy nasza kondycja się nie zmieniła, czy mamy zadyszkę.

- Jeżeli człowiek czuje, że słabnie, z trudem wstaje z łózka, z trudem dociera do łazienki, to jest ten moment, żeby pójść do szpitala - mówi Anna Ginał, rzeczniczka szpitala w Gliwicach.