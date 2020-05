Kopalnie stają przez koronawirusa. Najwięcej osób zakażonych jest obecnie na Śląsku

Na Śląsku rośnie liczba zakażonych. Tylko w niedzielę koronawirusa potwierdzono u kolejnych 130 osób. Łącznie zakażonych jest już 2576 osób i jest to największa liczba w kraju. W województwie mazowieckim, które do tej pory było liderem statystyk chorych, w poniedziałek rano było o 68 osób mniej.

Dwie kopalnie nie pracują kolejny tydzień

Należące do Polskiej Grupy Górniczej kopalnie Murcki-Staszic i Jankowice, które 27 kwietnia wstrzymały wydobycie węgla z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie będą pracować przez kolejny tydzień. W obu zakładach potwierdzono dotąd łącznie 185 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

- Sztab kryzysowy PGG podjął decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania produkcji w kopalniach Murcki-Staszic i ROW Ruch Jankowice do 10 maja. Decyzja spowodowana jest pandemią COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. O przedłużenie okresu wstrzymania produkcji wnioskowały do sztabu dyrekcje obydwu kopalń - poinformował w poniedziałek rzecznik PGG Tomasz Głogowski, potwierdzając wcześniejsze informacje związkowców o przedłużeniu okresu wstrzymania wydobycia.

- Zdrowie pracowników oraz ich bezpieczeństwo jest dla spółki priorytetem. Poprzez czasowe wstrzymanie produkcji chcemy maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie funkcjonować - dodał rzecznik.

Obecnie w zatrudniającej prawie cztery tysiące osób kopalni Murcki-Staszic niezbędne zadania - zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni - wykonuje ok. 1,2 tysiąca osób. Normalnie pracują dział wentylacji i zastępy ratownicze. Wykonywane są też pomiary i roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na przykład doszczelnianie tak zwanych zrobów, czyli miejsc po eksploatacji węgla.

Załoga zredukowana o połowę

Węgla nie wydobywa również rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie załogę pod ziemią zredukowano o przeszło połowę, do ponad tysiąca osób. Kopalnia Jankowice utrzymuje natomiast odstawę urobku z sąsiedniej kopalni Chwałowice. Oprócz tego prowadzone są roboty zabezpieczające, służące zapewnieniu prawidłowej wentylacji, ochrony przeciwpożarowej oraz odwodnienia wyrobisk.

Nie ma testu, nie ma powrotu do pracy

W końcu ubiegłego tygodniu sztab kryzysowy PGG zorganizował dodatkowe wymazobusy, które obsługują wyłącznie pracowników ruchu Jankowice objętych kwarantanną. Powroty do pracy zdrowych pracowników po dwóch tygodniach izolacji okazały się problemem, ponieważ zgodnie z przepisami warunkiem zakończenia kwarantanny i dopuszczenia do pracy jest uzyskanie negatywnego wyniku testów na obecność koronawirusa - stąd miedzy innymi dodatkowe wymazobusy, których załoga pobiera materiał do testów.