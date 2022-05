Koniec akcji ratowniczej w kopalni Pniówek. Ratownicy wrócą po siedmiu górników po wygaszeniu pożaru

Po prawie dwóch tygodniach od wybuchu metanu w kopalni Pniówek w Pawłowicach przerwana została akcja ratownicza prowadzona na głębokości tysiąca metrów. "Po wygaszeniu pożaru w zatamowanym rejonie, akcja ratownicza zostanie wznowiona w celu poszukiwania siedmiu zaginionych pracowników" - poinformowała we wtorek Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia.

20 kwietnia w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchów metanu. Potwierdzono śmierć dziewięciu osób - to górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala.