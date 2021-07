Wichury i nawałnice. Uszkodzone dachy w Myszkowie i Koniecpolu

W wyniku przejścia nawałnicy nad Koniecpolem na Śląsku zostało uszkodzonych około 20 dachów - przekazał oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dodał, że według jego informacji nikt nie został ranny. Ze skutkami gwałtownej pogody w regionie walczy kilkadziesiąt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W Myszkowie w wyniku wichury zerwana została część dachu szkoły. Ewakuowano również obóz harcerski w Kostkowicach. Dzieci zostały przewiezione z opiekunami do szkół, gdzie mają opiekę. Rodzice mogą uzyskać informację o dzieciach uczestniczących w obozie pod numerem uruchomionym przez wojewodę śląskiego: (32) 207 70 77.

Ewakuowany obóz harcerski

Policja pomaga poszkodowanym

Dodał, że do pomocy poszkodowanym przez nawałnice skierowano znaczne siły straży pożarnej oraz policji. Czynności są nadal prowadzone.

Zwołano sztab kryzysowy

Kucharzewska przytoczyła m.in. pierwsze doniesienia z Koniecpola na temat co najmniej kilkudziesięciu uszkodzonych dachów, zerwanych elementach sieci energetycznej leżących na ulicach i związanego z tym braku energii w domach czy połamanych konarów drzew. Uszkodzeniom miał też ulec tamtejszy zespół pałacowo-parkowy i dach kościoła z XVII wieku.

Państwowa Straż Pożarna na Śląsku do godz. 21.30 w środę odebrała ponad 750 zgłoszeń o skutkach burz, najwięcej z powiatów zawierciańskiego i częstochowskiego, a także liczne zgłoszenia z powiatu myszkowskiego.

Towarzyszące burzom opady i silny wiatr spowodowały też utrudnienia w komunikacji. Od godziny 17 do 21 obsługujące regionalne kolejowe przewozy pasażerskie w regionie Koleje Śląskie zamieściły w swoim serwisie o utrudnieniach ok. 20 wiadomości dotyczących opóźnień pociągów - od 10 minut do blisko godziny.