Katowice 11-letnia Zuzia nie dotarła do szkoły. Apel policji

Knurów (Śląskie) Źródło: mapa google

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komenda Miejska Policji w Gliwicach opublikowała wizerunek 11-letniej Zuzanny Rynkiewicz z Knurowa. W czwartek około godziny 7.20 dziewczynka wyszła z domu przy ulicy Wilsona i skierowała się do szkoły podstawowej nr 2 w Knurowie. Na miejsce jednak nie dotarła.

Zaginęła Zuzanna Rynkiewicz. Podano rysopis

Dziewczynki szuka policja. Jak przekazano w komunikacie, wyszła z domu ubrana w czarno-grafitowy dres i bluzę z kapturem. Ma na sobie ciemną kurtkę i czarne buty. Na co dzień chodzi z plecakiem z nadrukiem "ANIME", z którego może wystawać w bocznej kieszeni biały bidon.

Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie dziewczynki. Podkreślili jednak, że zostało wykonane rok temu - Zuzanna może więc wyglądać inaczej. Jak poinformowano, dziewczynka ma 160 centymetrów wzrostu i jest szczupłej budowy. Opisano też, że ma "włosy ciemny blond krótkie, pełne uzębienie, oczy brązowe".

"Zuzanna jest fanką japońskiego stylu animacji i filmów ANIME - często odwiedza sklep z tą tematyką w Gliwicach przy ulicy Dubois" - przekazała gliwicka policja.

Apel o pomoc

Policjanci zaapelowali do każdego, kto widział Zuzannę Rynkiewicz lub wie, gdzie może się ona znajdować, o powiadomienie najbliższego komisariatu lub o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 8592 255 lub 47 8592 200.

OGLĄDAJ: TVN24 HD