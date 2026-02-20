Jechali jednym autem - jeden mimo zakazów, drugi po pijaku

Do zdarzenia doszło w Knurowie Źródło: mapa google

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego, w godzinach porannych w Knurowie. W trakcie wymijania się z pojazdem marki Ford Mondeo patrol drogówki zwrócił uwagę na zachowanie kierującego.

Kiedy policjanci zatrzymali auto do kontroli, mężczyźni zamienili się miejscami i za kierownicą usiadł 41-letni mieszkaniec Gliwic, który wcześniej był pasażerem.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 41-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych potwierdziło ponadto, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. 32-latek był trzeźwy, jednak posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach" - informuje śląska policja.

Jeden po pijaku, drugi z zakazami Źródło: Śląska policja

Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym

32-letni mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał sprawę w trybie przyspieszonym mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bezwzględnej kary pozbawienia wolności oraz świadczenie pieniężne. Wyrok nie jest prawomocny.

Zatrzymano dwóch mężczyzn z jednego auta Źródło: Śląska policja

41-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko