Katowice

Jechali jednym autem - jeden mimo zakazów, drugi po pijaku

Jechali - jeden po pijaku, drugi z zakazami
Do zdarzenia doszło w Knurowie
Źródło: mapa google
Gliwiccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn jadących Fordem Mondeo. Początkowo samochodem kierował 32-latek, mimo że obowiązywały go dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Następnie mężczyźni zamienili się miejscami i auto prowadził dotychczasowy pasażer - 41-latek, który miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu i nie miał uprawnień.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego, w godzinach porannych w Knurowie. W trakcie wymijania się z pojazdem marki Ford Mondeo patrol drogówki zwrócił uwagę na zachowanie kierującego.

Kiedy policjanci zatrzymali auto do kontroli, mężczyźni zamienili się miejscami i za kierownicą usiadł 41-letni mieszkaniec Gliwic, który wcześniej był pasażerem.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 41-latek miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych potwierdziło ponadto, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. 32-latek był trzeźwy, jednak posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach" - informuje śląska policja.

Jeden po pijaku, drugi z zakazami
Jeden po pijaku, drugi z zakazami
Źródło: Śląska policja

Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym

32-letni mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał sprawę w trybie przyspieszonym mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bezwzględnej kary pozbawienia wolności oraz świadczenie pieniężne. Wyrok nie jest prawomocny.

Zatrzymano dwóch mężczyzn z jednego auta
Zatrzymano dwóch mężczyzn z jednego auta
Źródło: Śląska policja

41-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz bez wymaganych uprawnień. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

pc

TVN24 HD
pc
Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Knurów
