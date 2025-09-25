Zderzenie z ciężarówką, jedna osoba nie żyje

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 43 pomiędzy Kłobuckiem a miejscowością Libidza.
"Jedna osoba podróżująca samochodem marki Kia Sportage zginęła. Na miejscu pracują służby. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia" - poinformowała policja śląska.
Policjanci wyznaczyli objazdy od strony Kłobucka przez Wręczycę Wielką i od strony Częstochowy przez miejscowość Pierzchno.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
