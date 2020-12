Auto na boku, w środku pijany kierowca. Policjant: leżał na drzwiach w nienaturalnej pozycji, powyginany

W czwartek (10 grudnia) po godzinie 23 sierżant Marcin Grabowski z oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wracał do domu. Na łuku drogi w miejscowości Kidów w powiecie zawierciańskim, w okolicy kościoła zauważył samochód, leżący na lewym boku. - Skierowany był w moją stronę i zajmował dwa pasy jezdni – opowiada Grabowski.

Wokół nie było nikogo, prócz jednej osoby, która pojawiła się tam dwie minuty wcześniej i nie zdążyła powiadomić żadnych służb. Policjant zatrzymał auto na poboczu, włączył światła awaryjne, ustawił na szosie trójkąt i podbiegł do leżącego samochodu.

Pierwsi przyjechali strażacy. Z uwagi na bezpieczeństwo rannego nie stawiali samochodu. Próbowali wyciągnąć go przez bagażnik, ale – jak mówi policjant – "był zbyt wiotki, nie współpracował". Ostatecznie wycięli dach i przekazali rannego ratownikom z karetki pogotowia.

Kierowca "pod silnym wpływem alkoholu"

Cała akcja przebiegła szybko i sprawnie – w 15 minut. Kierowca został przewieziony do szpitala. - Nie był w stanie poddać się badaniu alkomatem. Pobrano mu krew do badań - mówi Marta Wnuk, rzeczniczka policji w Zawierciu. - Był pod silnym wpływem alkoholu, co dało się wyczuć na miejscu, ale czekamy jeszcze na wyniki badań - dodaje.