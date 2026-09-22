Katowice Uciekali i przez okno auta wyrzucali paczki z narkotykami

W trakcie ucieczki przed policjantami wyrzucali narkotyki. Śledczy zabezpieczyli ich blisko 19 kilogramów Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Źródło zdj. gł.: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

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Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Katowic, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Na ulicy Mysłowickiej chcieli go zatrzymać do kontroli.

26-letni kierowca nie zastosował się do ich poleceń. W trakcie ucieczki 30-letnia pasażerka wyrzucała przez okno samochodu pakunki zawierające środki odurzające. Po pościgu kierowca został zatrzymany. Policjanci zebrali też wyrzucone narkotyki.

W trakcie ucieczki wyrzucali narkotyki Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

W sumie 19 kilogramów narkotyków

W garażu znaleźli kolejne, w sumie blisko 19 kilogramów. Były to amfetamina, marihuana, haszysz, MDMA oraz kokaina. 26-latek miał przy sobie czeskie dokumenty tożsamości.

Oboje zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania, wspólnie i w porozumieniu, znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Ponadto mężczyzna odpowie za posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, a także za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.

Na wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mężczyznę i kobietę na trzy miesiące.