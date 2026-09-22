Uciekali i przez okno auta wyrzucali paczki z narkotykami
Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Katowic, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Na ulicy Mysłowickiej chcieli go zatrzymać do kontroli.
26-letni kierowca nie zastosował się do ich poleceń. W trakcie ucieczki 30-letnia pasażerka wyrzucała przez okno samochodu pakunki zawierające środki odurzające. Po pościgu kierowca został zatrzymany. Policjanci zebrali też wyrzucone narkotyki.
W sumie 19 kilogramów narkotyków
W garażu znaleźli kolejne, w sumie blisko 19 kilogramów. Były to amfetamina, marihuana, haszysz, MDMA oraz kokaina. 26-latek miał przy sobie czeskie dokumenty tożsamości.
Oboje zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania, wspólnie i w porozumieniu, znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Ponadto mężczyzna odpowie za posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, a także za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
Na wniosek prokuratora, sąd tymczasowo aresztował mężczyznę i kobietę na trzy miesiące.