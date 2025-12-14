Swastyki na biurze europosła. "Nie dam się zastraszyć"

Łukasz Kohut o ataku na jego biuro Źródło: TVN24

Europoseł Łukasz Kohut poinformował w niedzielę, że jego biuro w Katowicach zostało zdewastowane. Na szyldzie, oknie, murach i drzwiach biura pojawiły się swastyki i napisy promujące ustrój totalitarny.

"Nie dam się zastraszyć. Dalej będziemy robić swoje - Śląsk jest otwarty, wielokulturowy i nasz wspólny - nie ma zgody na nazistowską falę i akty wandalizmu" - napisał Łukasz Kohut w mediach społecznościowych.

Swastyki i napisy promujące ustrój totalitarny przed biurem Łukasza Kohuta w Katowicach Źródło: TVN24

Europoseł dodał, że sprawę zgłosił policji.

W rozmowie z TVN24 europoseł opowiedział, jak to wyglądało. - Przyjechaliśmy do biura rano i na fasadzie budynku, na oknie jedna swastyka, na drzwiach wejściowych do biura druga i napis "Naziol", zdemolowane jest logo. To dewastacja elewacji. Wezwaliśmy policję, żeby spisać protokół - powiedział Łukasz Kohut.

Dodał, że czuje przygnębienie tym, co się stało. - To ważne miejsce spotkań regionalistów. Miejsce, gdzie promujemy śląską kulturę, gdzie dużo autorów miało swoje wieczorki autorskie. Tu toczy się śląska sprawa. Nie poddamy się. Nie załamię się i nie będę się użalał nad sobą. Nie rozumiem, dlaczego akurat ktoś rysuje swastyki na biurze, gdzie toczy się walka o sprawę śląską, o język śląski. To brak wiedzy historycznej - powiedział.

Swastyki i napisy promujące ustrój totalitarny przed biurem Łukasza Kohuta w Katowicach Źródło: TVN24

Swastyki i napisy promujące ustrój totalitarny przed biurem Łukasza Kohuta w Katowicach Źródło: TVN24

Policja sprawdza

Młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, potwierdził w rozmowie z tvn24.pl, że policjanci przyjęli zgłoszenie w tej sprawie.

- Trwają czynności, które pozwolą na ustalenie dokładnych okoliczności i wyjaśnienie tej sprawy - powiedział policjant.

