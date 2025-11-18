Stłuczka w tunelu zakończona bójką. "Najpierw zaczęli się sprzeczać, a chwilę później szarpać"

Do zdarzenia doszło w Katowicach Źródło: Google Earth Pro

Do kolizji dwóch samochodów osobowych - hyundaia i suzuki - doszło w czwartek około godziny 12.15 w tunelu pod Rondem gen. Jerzego Ziętka na drodze krajowej nr 79 w Katowicach.

"Jadący radiowozem strażnicy miejscy usłyszeli nagle pisk opon. Kilka sekund wcześniej, kierujący radiowozem zobaczył w lusterku pojazd marki Suzuki, który nagle wyprzedził pojazd marki Hyundai po jego prawej stronie. Kierowca suzuki wjechał tuż przed hyundaia, nie pozostawiając kierującemu żadnego pola manewru i doprowadził do zderzenia obu pojazdów" - informuje katowicka straż miejska.

Rozdzielili kierowców, wezwali policję

Po stłuczce obaj kierujący wyszli z samochodów. "Najpierw zaczęli się sprzeczać, a chwilę później szarpać" - opisują strażnicy miejscy. Mężczyźni zostali przez nich rozdzieleni. "Na polecenie strażników przestawili swoje pojazdy na prawy pas ruchu. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali policję" - przekazuje straż miejska w Katowicach.

Czynności na miejscu zdarzenia zakończyły się około godziny 14. - Faktycznie między kierowcami doszło do nieporozumienia, jeden drugiego miał uderzyć. Nałożono mandat na sprawcę zdarzenia - przekazał tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Policjanci poinformowali uderzoną osobę, że naruszenie nietykalności cielesnej ścigane jest z oskarżenia prywatnego - mężczyzna może sporządzić prywatny akt oskarżenia i złożyć go do sądu.

