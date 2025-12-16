Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport

Lotnisko Katowice-Pyrzowice Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

32-latek zgłosił się do odprawy paszportowej na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach.

"Strażnicy graniczni ustalili, że Polak jest poszukiwany celem zatrzymania i doprowadzenia do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, na podstawie zarządzeń wydanych przez Prokuraturę Rejonową w Opolu i Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich, w związku z kradzieżami i przywłaszczeniami" - podano w komunikacie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Okazało się też, że paszport podróżnego widnieje w systemach jako unieważniony ze względu na zgłoszenie jego utraty.

Mężczyznę przejęli krapkowiccy policjanci.

OGLĄDAJ: TVN24