Katowice

Prokuratura o przyczynie śmierci posła Łukasza Litewki. Zarzuty dla kierowcy

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu o przesłuchaniu kierowcy
Źródło: TVN24
Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok Łukasza Litewki. Wynika z nich, że przyczyną śmierci posła były rozległe obrażenia nóg, jakich doznał w wyniku wypadku. 57-letni kierowca usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował prokurator Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, poseł Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. - Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia. Zabezpieczyliśmy stosowny materiał do dalszych badań - przekazał prokurator.

Tragiczny wypadek posła Litewki

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 13. Według wstępnych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca Mitsubishi został zatrzymany.

W piątek przed godziną 17 doprowadzony został do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Czynności z udziałem zatrzymanego kierowcy opóźniły trwające przez kilka godzin badania lekarskie. Przed przesłuchaniem śledczy chcieli ustalić, czy przyczyną wypadku mogło być zasłabnięcie lub zaśnięcie kierującego.

- Staramy się zidentyfikować wszystkie procesy, jakie mogły zachodzić lub nadal zachodzą w organizmie tego człowieka, które mogłyby mieć wpływ na jego percepcję, na stan jego uwagi i skupienia. Czujemy się w obowiązku, żeby uzyskać te medyczne dane - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Zarzuty dla kierowcy

Jak powiedział na piątkowym briefingu prasowym z dziennikarzami rzecznik prasowy sosnowieckiej prokuratury, mężczyzna ma już status podejrzanego. Usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jak dodał prokurator Kilian, mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia. Przyznał się do zarzucanego czynu.

Podejrzany przeszedł w szpitalu badania lekarskie. Lekarze nie stwierdzili przeciwskazań do tego, by mężczyzna mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

- Podejrzany w zeznaniach balansuje pomiędzy utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, ewentualnie całkowitą niepamięcią. Z pewnych materiałów, którymi dysponuje prokuratura, można stwierdzić, że te oświadczenia mogą stanowić linię obrony - przekazał prokurator.

Prokurator poinformował, że "niezależnie od badań podejrzanego w kontekście jego ogólnego stanu zdrowia", w czwartek została pobrana od niego krew do szerokich badań toksykologicznych.

- Chcemy przeprowadzić bardzo szeroki panel toksykologiczny, który pozwoli na ocenę, czy jakiekolwiek substancje psychoaktywne znajdowały się w organizmie tego człowieka w chwili zdarzenia - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Podkreślił, iż "na ten moment w oparciu o badania, które dają natychmiastowe wyniki, czyli badania analizatorem wydechu, nie stwierdziliśmy takich okoliczności, które świadczyłyby, że człowiek ten był pod wpływem substancji psychoaktywnych".

Źródło: TVN24

Śledczy nie mają informacji na temat tego, by mężczyzna był wcześniej karany. Jak powiedział prokurator, pojazd, którym kierował, był sprawny.

- Na miejscu zdarzenia nie zidentyfikowano śladów hamowania. Ze wstępnych ustaleń biegłego, nie doszło do przekroczenia prędkości. Wnioski te będą jeszcze badane w trakcie specjalistycznych analiz - dodał Bartosz Kilian

Podkreślił, że bezpośrednio przed wypadkiem podejrzany był w pracy. Droga, którą jechał, wiodła z jego miejsca pracy do domu. Mężczyzna jest mieszkańcem Sosnowca.

Nie ma jeszcze decyzji czy prokuratura będzie wnioskować o areszt dla niego, ale się do tego skłania. - Jesteśmy w kontakcie z sądem. Staramy się zorientować, czy jest jeszcze szansa na to, by posiedzenie aresztowe odbyło się dzisiaj. Natomiast wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie to już w dniu jutrzejszym - podsumował prokurator.

Prokuratura nie ma informacji o naocznych świadkach, ale ma informacje od osób, które pojawiły się na miejscu zdarzenia tuż po i udzielały pomocy oraz powiadomiły służby.

Śledczy apelują do ewentualnych świadków o zgłaszanie się. Apel kierują również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych.

"Nawet nie wiesz, jak żałuję, że nie wybrałem Twojego numeru"

Żałoba w Sosnowcu. Opuszczone flagi, księga kondolencyjna

Łukasz Litewka - poseł i społecznik

Łukasz Litewka miał 36 lat. Urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Karierę publiczną rozpoczął jako radny Sosnowca, wybierany w 2014 i 2018 roku z list lewicy. Bez powodzenia startował do Sejmu w 2019 roku, natomiast mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy Nowej Lewicy, uzyskując rekordowe poparcie w okręgu sosnowieckim - czyli 40 579 głosów.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej
Apel policji w sprawie wypadku posła Litewki
Bożena Borowiec, Rafał Adamczyk
Wolny mandat po tragedii. Kto wejdzie do Sejmu
Polska
Łukasz Litewka
"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"
Polska
Źródło: tvn24.pl/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
EN_01676405_1122
Zabawna sytuacja na konferencji Tuska. Puścił oko
Polska
Przymrozek, noc
Nocą miejscami temperatura zbliży się do zera
METEO
Elon Musk
Mars schodzi na drugi plan. Firma Muska zmienia strategię
BIZNES
Endometrioza
25 lat TVN24. Materiały, które wpłynęły na rzeczywistość
Katarzyna Skalska-Koziej
Fragment trasy S8 przejdzie remont (zdjęcie ilustracyjne)
Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grójeckiej. Frezowanie na Mokotowie i Woli
WARSZAWA
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. Nowe ustalenia
Polska
imageTitle
Sinner postraszony w Madrycie
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ostrzega Londyn. "Możemy bardzo łatwo na to odpowiedzieć"
BIZNES
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy zachować szczególną ostrożność
METEO
imageTitle
Koniec złudzeń. Alcaraz nie obroni tytułu w Roland Garros
EUROSPORT
skl
Zawisza złożyła wniosek do CBA, Jaśkowiak mówi o "striptizie"
Poznań
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
METEO
Wypadek pod Nadarzynem (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pod Nadarzynem. W jednym z aut dziecko
WARSZAWA
Jeffrey Epstein
Operacja "większych rozmiarów, niż wcześniej sądzono". Sieć Epsteina w Londynie
Świat
Patriarcha Cyryl i Władimir Putin
Wojna Putina, oligarchowie i apel patriarchy
Tatiana Serwetnyk
imageTitle
Włoch przypieczętował zwycięstwo w Tour of the Alps
EUROSPORT
Maggie Gyllenhaal na czele Jury MFF w Wenecji
Znana Amerykanka na czele jury festiwalu w Wenecji. "Nie będę występować w roli sędzi"
Kultura i styl
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Drastyczny wzrost importu z Rosji. "Absolutnie kluczowe" dostawy
BIZNES
imageTitle
Cristian Munoz nie żyje. Tragiczne skutki wyścigowej kraksy
EUROSPORT
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
METEO
imageTitle
Ma 25 lat i kończy ze skokami. "Nie ma już we mnie iskry"
EUROSPORT
Binjamin Netanjahu
Netanjahu poinformował o poważnej chorobie. Raport wcześniej utajniono
Świat
Poszukiwania wilka, który uciekł z zoo w Korei Południowej
Wygenerował zdjęcie wilka, został zatrzymany za utrudnianie głośnych poszukiwań
Świat
Wypadek na S7 pod Mławą
Jedna naczepa się rozerwała, druga wpadła do rowu. Pasażer nie żyje
WARSZAWA
Łukasz Litewka
Był "wyjątkową postacią", chcą by otrzymał ważne odznaczenie
Katowice
shutterstock_1562072044
Kobiece serce pod lupą naukowców. "Choruje inaczej"
Anna Bielecka
imageTitle
Wiadomo, o której godzinie kolejny mecz Świątek w Madrycie
EUROSPORT
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
To rzadki rak, ale "większość pacjentów stanowią mężczyźni młodzi i bardzo młodzi"
Anna Bielecka
imageTitle
Koniec ery. Dujszebajew nie jest już trenerem Industrii Kielce
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Władze Wilna przeciwko wizycie Brauna. "Co zgubiłeś?"
Świat

