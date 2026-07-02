Pożar w kamienicy w centrum miasta. Mieszkańcy ewakuowani
O godzinie 8:32 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu w pustostanie przy ul. Sokolskiej w Katowicach.
- Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic, ponieważ pustostan jest w zabudowie pierzejowej. Działania strażaków nadal trwają, na ten moment sytuacja nie jest opanowana - informuje mł. kpt. Jakub Tondos, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Na miejscu strażacy i policja
Do akcji skierowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu działa oficer operacyjny miasta PSP w Katowicach. Strażacy korzystają z drabiny mechanicznej zadysponowanej z Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Na miejscu pracują także policjanci.
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Źródło: tvn24.pl