Znaleźli niemal 25 kilogramów narkotyków, zatrzymali trzech pseudokibiców

CBŚP rozbiło grupę narkotykową powiązaną z pseudokibicami

Policjanci ze województwa śląskiego i CBŚP ustalili tożsamość trzech mężczyzn, którzy - ich zdaniem - są odpowiedzialni za obrót narkotykami. 4 listopada w Knurowie zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu gliwickiego w wieku 31 i 36 lat oraz 27-letniego katowiczanina. Jak podali funkcjonariusze, są oni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych.

Zabezpieczono marihuanę, MDMA i kokainę

"W trakcie przeszukań pojazdu i lokalu, z którego korzystali mężczyźni, funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2,5 kilograma marihuany, ponad 13,5 kilograma MDMA, ponad osiem kilogramów metamfetaminy, 7600 działek dilerskich kokainy, 100 gramów haszyszu, tabletki ecstasy, blisko 120 tysięcy złotych oraz samochód osobowy marki premium" - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji w komunikacie.

25 kg narkotyków przejęte przez policję Źródło: CBŚP

Trzy osoby w areszcie

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, gdzie wszyscy trzej usłyszeli zarzut uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Jak ustalili śledczy, 27- i 36-latek działali w warunkach recydywy. Ponadto 27-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

CBŚP rozbiło grupę narkotykową powiązaną z pseudokibicami Źródło: CBŚP

Za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, Kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona o połowę.

Trzy osoby w areszcie Źródło: CBŚP

