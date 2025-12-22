Ciężka płyta z dziewiątej kondygnacji spadła na ulicę. Kierownik ukarany mandatem

Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę Źródło: Zielony Burowiec

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek o 8 rano w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61. Sprawą zajmują się katowickie instytucje: policja, inspekcje pracy i nadzoru budowlanego.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od świadków, że elementy budowlane spadły na chodnik i jezdnię na ulicy Katowickiej - mówił nam w czwartek młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy policji w Katowicach.

W poniedziałek niewiele więcej dodał. - Nadal przesłuchujemy świadków - powiedział.

Na pewno nikt nie ucierpiał. Cała jest także ulica. Zniszczeniu uległo tylko rusztowanie i dach zabezpieczający budowę. Czyli jedyne straty poniósł inwestor.

600 kilogramów spadło na ulicę z 9 kondygnacji

- Jak wyjaśnił kierownik budowy, w wyniku błędu pracowników, doszło do upadku płyty szalunkowej, ważącej 600 kilogramów, z wysokości 9 kondygnacji - mówi Mirosław Skórski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach:

Płyty szalunkowe służą do budowy ścian. Między płyty wlewa się beton, a potem demontuje. Przed demontażem trzeba je zawiesić na żurawiu, który potem odstawia je na upatrzone miejsce. I o tym, jak mówi Skórski, pracownicy zapomnieli.

- Z rutyny, z niedopatrzenia, odkręcili ankry przed podpięciem płyty żurawia, co doprowadziło do jej odpadnięcia. Ukaraliśmy za to kierownika budowy, który odpowiada za wszystko, co tam się dzieje. Daliśmy mu maksymalny mandat, ale nie jest on wysoki. Wynosi 500 złotych - wyjaśnia inspektor.

Prace zostały wstrzymane do czasu naprawy uszkodzonego rusztowania.

Katowickie Stowarzyszenie Zielony Burowiec opublikowało w internecie nagranie zdarzenia.

Element konstrukcyjny spadł z budowy, Katowice Źródło: Paweł/Kontakt24

Budowa nad głowami mieszkańców

"Zobaczcie zdjęcie i spróbujcie sobie wyobrazić, co mogło się wydarzyć - czytamy w poście Zielonego Burowca, który dokładnie opisał miejsce zdarzenia.

To sąsiedztwo ruchliwego skrzyżowania ulic Korfantego i Katowicka, między. przystankami tramwajowym i autobusowym, obok targowiska miejskiego, naprzeciw żłobka, przedszkola, szkoły. "Tam mogło ucierpieć wiele osób" - zauważają aktywiści.

Kierowca, który nagrał wideo, skręcał w Katowicką, gdy przed jego maską spadła płyta z dachu apartamentowca w budowie.

"Wiadomo, że ciężka płyta szalunkowa, spadała z najwyższej kondygnacji, uszkadzając rusztowanie przy ścianie budynku, przebiła się jak pocisk przez ażurowe zadaszenie nad chodnikiem i ostatecznie wylądowała na jezdni. To, że w porze porannego szczytu nie było akurat w tym miejscu ani przechodniów, ani nie przejeżdżał samochód lub autobus można rozpatrywać w kategorii świątecznego cudu w Katowicach" - napisali aktywiści.

Zauważają, że budynek rośnie "nad głowami mieszkańców, bardzo blisko ulicy, "wyciskając" z działki maksymalną przestrzeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię. Sprawę bada policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD