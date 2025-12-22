Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ciężka płyta z dziewiątej kondygnacji spadła na ulicę. Kierownik ukarany mandatem

Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę
Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę
Źródło: Zielony Burowiec
"Czy widzicie na nagraniu, jak płyta uderza w nawierzchnię jezdni samym rogiem? To zmiażdżyłoby pieszego, każdy samochód, czy dach autobusu" - tak aktywiści opisują nagranie z niebezpiecznego zdarzenia w Katowicach. Ważąca 600 kilogramów płyta szalunkowa, wskutek błędu robotników, odpadła od budynku przy ruchliwym skrzyżowaniu, pomiędzy przystankami tramwajowym i autobusowym, obok targowiska, naprzeciw żłobka, przedszkola, szkoły.

Do zdarzenia doszło w czwartek o 8 rano w Katowicach przy ulicy Katowickiej 61. Sprawą zajmują się katowickie instytucje: policja, inspekcje pracy i nadzoru budowlanego.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od świadków, że elementy budowlane spadły na chodnik i jezdnię na ulicy Katowickiej - mówił nam w czwartek młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy policji w Katowicach.

W poniedziałek niewiele więcej dodał. - Nadal przesłuchujemy świadków - powiedział.

Na pewno nikt nie ucierpiał. Cała jest także ulica. Zniszczeniu uległo tylko rusztowanie i dach zabezpieczający budowę. Czyli jedyne straty poniósł inwestor.

600 kilogramów spadło na ulicę z 9 kondygnacji

- Jak wyjaśnił kierownik budowy, w wyniku błędu pracowników, doszło do upadku płyty szalunkowej, ważącej 600 kilogramów, z wysokości 9 kondygnacji - mówi Mirosław Skórski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach:

Płyty szalunkowe służą do budowy ścian. Między płyty wlewa się beton, a potem demontuje. Przed demontażem trzeba je zawiesić na żurawiu, który potem odstawia je na upatrzone miejsce. I o tym, jak mówi Skórski, pracownicy zapomnieli.

- Z rutyny, z niedopatrzenia, odkręcili ankry przed podpięciem płyty żurawia, co doprowadziło do jej odpadnięcia. Ukaraliśmy za to kierownika budowy, który odpowiada za wszystko, co tam się dzieje. Daliśmy mu maksymalny mandat, ale nie jest on wysoki. Wynosi 500 złotych - wyjaśnia inspektor.

Prace zostały wstrzymane do czasu naprawy uszkodzonego rusztowania.

Katowickie Stowarzyszenie Zielony Burowiec opublikowało w internecie nagranie zdarzenia.

Element konstrukcyjny spadł z budowy, Katowice
Element konstrukcyjny spadł z budowy, Katowice
Źródło: Paweł/Kontakt24

Budowa nad głowami mieszkańców

"Zobaczcie zdjęcie i spróbujcie sobie wyobrazić, co mogło się wydarzyć - czytamy w poście Zielonego Burowca, który dokładnie opisał miejsce zdarzenia.

To sąsiedztwo ruchliwego skrzyżowania ulic Korfantego i Katowicka, między. przystankami tramwajowym i autobusowym, obok targowiska miejskiego, naprzeciw żłobka, przedszkola, szkoły. "Tam mogło ucierpieć wiele osób" - zauważają aktywiści.  

Kierowca, który nagrał wideo, skręcał w Katowicką, gdy przed jego maską spadła płyta z dachu apartamentowca w budowie.

"Wiadomo, że ciężka płyta szalunkowa, spadała z najwyższej kondygnacji, uszkadzając rusztowanie przy ścianie budynku, przebiła się jak pocisk przez ażurowe zadaszenie nad chodnikiem i ostatecznie wylądowała na jezdni. To, że w porze porannego szczytu nie było akurat w tym miejscu ani przechodniów, ani nie przejeżdżał samochód lub autobus można rozpatrywać w kategorii świątecznego cudu w Katowicach" - napisali aktywiści.

Zauważają, że budynek rośnie "nad głowami mieszkańców, bardzo blisko ulicy, "wyciskając" z działki maksymalną przestrzeń.

Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię. Sprawę bada policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię. Sprawę bada policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mag/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zielony Burowiec

Udostępnij:
TAGI:
KatowicePolicjaDeweloperzy
Czytaj także:
Kościół św. Teresy w Totton
Porzucał przy kościołach zwłoki zwierząt. Mieszkańcy przerażeni 
Świat
Pracownicy kiosku, którzy sprzedali zwycięskie kupony dla trzeciej i piątej nagrody w Oviedo
Miliardy w puli, miliony do wygrania. Za nami losowanie "Grubasa"
Świat
Pilne
Jest akt oskarżenia przeciwko Obajtkowi
BIZNES
imageTitle
Kubacki "zdegradowany". Pierwsza taka sytuacja od wielu lat
EUROSPORT
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
BIZNES
Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 300 produktów
Drobna zmiana i ważność "wydłużała się" o kilka lat
Rzeszów
"Listy do M. Pożegnania i powroty", reż. Łukasz Jaworski (2024)
Quiz. Jak dobrze znasz "Listy do M."?
Quizy
W wypadku zginęły dwie osoby
Zginęli rodzice małego dziecka. Śledztwo po tragedii na przejeździe kolejowym
Wrocław
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
METEO
Rondo Żaba w Warszawie
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?
WARSZAWA
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu
WARSZAWA
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
BIZNES
Poszukiwanego 65-latka przejęli na lotnisku strażnicy graniczni
Z Panamy do aresztu w Polsce. Ekstradycja poszukiwanego za przemyt kokainy w winie
Trójmiasto
Akcja poszukiwawcza trwała całą noc
19-latkowie utknęli na noc w Tatrach. "Zostali odnalezieni"
Kraków
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Sprawdź program
EUROSPORT
imageTitle
"Postanowiliśmy iść do końca". Znany siatkarz o sprawie prześladowań córki
EUROSPORT
Mężczyzna odpowie za siedem przestępstw z udziałem dzieci (zdj. ilustracyjne)
Odpowie za siedem przestępstw. Ofiary to dziewczynki w wieku 8 i 11 lat
Szczecin
Ewidencja schronów się przedłuży
Gdzie szukać schronów? Nowa aplikacja już dostępna
Polska
TBS w Zgierzu
Koniec samorządowego Erasmusa na linii Zgierz-Nowy Sącz. Prezydent rezygnuje
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Wielki pech gwiazdora Liverpoolu. Podejrzenie bardzo poważnej kontuzji
EUROSPORT
shutterstock_2249950931
Najmodniejsza choinka 2025? Trend, który zaskoczy wielu
Kultura i styl
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
METEO
Donald Trump
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Świat
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu
Kraków
imageTitle
Raków zaprezentował nowego trenera
EUROSPORT
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
BIZNES
stres kobieta swieta shutterstock_2223504921
"Jeszcze tyle do zrobienia!" Psycholożka i trenerka mindfulness radzą, jak się nie dać świątecznej presji
Anna Bielecka
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Nastolatki brutalnie pobiły 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę
Katowice
Zastępczyni prezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wicewojewoda pomorski Emil Rojek
Rosjanie nie chcą oddać budynku konsulatu w Gdańsku
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica