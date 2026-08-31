Katowice Krewny przywiózł jej dokument innej osoby, razem chcieli lecieć do Barcelony Oprac. Svitlana Kucherenko |

Lotnisko Katowice-Pyrzowice Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

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Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach strażnicy graniczni zatrzymali dwoje obywateli Sudanu - 25-letnią kobietę i 20-letniego mężczyznę. Cudzoziemka do kontroli przedstawiła dokument podróży wydawany uchodźcom. Był nieważny i należał do innej osoby. Jak podają strażnicy, liczyła na swoje podobieństwo do właścicielki dokumentu.

Dokument dostarczył krewny 25-latki, który przyjechał po nią z Francji. Razem mieli lecieć do Barcelony.

Zarzuty dla obojga

Kobieta usłyszała zarzut usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy z użyciem podstępu poprzez posłużenie się dokumentem innej osoby. Mężczyzna z kolei postawiono zarzut pomocy w tym procederze, poprzez dostarczenie dokumentu.

20-latek został zwolniony. Korzysta z ochrony na terytorium Francji i tam ma wrócić.

25-latka została natomiast przewieziona do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Będzie tam oczekiwać na zakończenie procedury związanej z wydaniem decyzji zobowiązującej ją do powrotu.